شيري عادل لـ "دوت الخليج الفني": "شرف ليا إني عضو لجنة تحكيم.. عجبني "لام شمسية" و"ولاد الشمس" جدًا" (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - التقت عدسة دوت الخليج الفني بالفنانة شيري عادل في حفل ختام مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية المُقام في مكتبة مصر الجديدة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وتحدثت شيري عادل في حوار خاص لـ دوت الخليج الفني عن حضورها وتكريمها في مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، وأبرز الأعمال الدرامية التي لاقت إعجابها في رمضان 2025.

حضور وتكريم شيري عادل بمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

قالت شيري عادل عن حضورها وتكريمها من المهرجان: "أنا مبسوطة جدًا وممتنة ليهم وبشكرهم وبتمنالهم كل الخير السنين الجاية كمان، وأنا مش مبسوطة بس أن في تكريم وإني كنت لجنة تحكيم فدي حاجة شرف ليا وكمان كل إلى كانوا أعضاء في اللجنة أنا بحبهم جدًا وبعزهم أو ي، فأنا مبسوطة اني كنت معاهم".



شيري عادل تشيد بالفنانة ليلى علوي

حيث قالت شيري عادل: "أحب أقولها مبروك واحنا كلنا بنحبك".



أبرز الأعمال الدرامية التي لاقت إعجاب شيري عادل

وعن أبرز الأعمال الدرامية برمضان 2025 التي لاقت إعجابها قالت: "عجبني لام شمسية، وبمنتهي الصلاحية، وعجبني ولاد الشمس جدًا جدًا، وعجبني إش إش".

رأي شيري عادل بنجاح البطولات الشبابية



أما عن رأيها بنجاح البطولات الشبابية في أعمالهم قالت: "بتبسط ليهم أو ي وبحس أننا عندنا أعمال جديدة كتير هتحصل وأفكار كتير هتطلع منهم وبيهم، فأنا بتمنالهم كل الخير".



وعن رأيها عند نزول بوستر العمل والحكم عليه ضده قالت شيري: "أنا معنديش فكرة ايه نوع الهجوم علشان اعرف ارد، وأن الجمهور يحكم على العمل بمجرد نزول البوستر ده ظلم للعمل".

الفنانة شيري عادل خلال حوارها مع مراسلة دوت الخليج فاطمة أسامة

وآيضًا تحدثت عن شخصية تم تقديمها وترى نفسها فيها قالت: "كل واحد قدم شخصية كان يستحقها وفي مكانه وتليق عليه هو وكل الناس قدمت أدوارها حلو جدًا".

نبذة عن مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

يُعد مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية منصة فنية وثقافية تحتفي بالتنوع والإبداع في الفضاء الفرنكوفوني، حيث تنطلق الدورة الخامسة هذا العام برئاسة الناقد السينمائي د. ياسر محب، وتستمر فعالياته حتى 30 مايو، مقدّمة خمس مسابقات تشمل الروائية الطويلة، والقصيرة، وأفلام الكارتون، وأفلام الذكاء الاصطناعي. يشهد المهرجان تكريمًا لرموز فنية بارزة مثل ليلى علوي، واحتفاءً بمحطات تاريخية مهمة كذكرى مئوية أم كلثوم، ويولي اهتمامًا خاصًا بالسينما الفلسطينية، في إطار رؤيته لتعزيز الحوار الثقافي والتبادل السينمائي.