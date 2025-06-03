عاجل.. وفاة الفنانة سميحة أيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - رحلت عن عالمنا الفنانة سميحة أيوب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو، عن عمر يناهز الـ 93 عامًا، دون الكشف موعد ومكان الجنازة والعزاء.

سميحة أيوب

آخر أعمال الفنانة سميحة أيوب



ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة سميحة أيوب في عالم السينما هو فيلم ليلة العيد والذي تم عرضه في شهر يناير الماضي لهذا العام الحالي 2024.

وهو فيلم إجتماعي ضم عدد كبير من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة يسرا، نجلاء بدر، هنادي مهنا، يسرا اللوزي، ريهام عبد الغفور، أحمد خالد صالح، محمود حافظ، سميحة أيوب، وآخرين من النجوم، والفيلم من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز.