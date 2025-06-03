شيري عادل تتصدر تريند "جوجل".. لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة شيري عادل تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما لفتت الأنظار خلال حضورها حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، والذي أُقيم مساء اليوم بمكتبة مصر الجديدة، حيث أطلت بإطلالة أنيقة وبسيطة عكست ذوقها الرفيع.

وحرصت شيري على التواجد ضمن فعاليات المهرجان كونها إحدى أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، برئاسة الفنانة ليلى علوي، حيث ظهرت على السجادة الحمراء بابتسامة هادئة وجاذبية لافتة.

وقد تفاعل الجمهور وعدسات المصورين مع إطلالتها، التي جمعت بين الكلاسيكية واللمسة العصرية، في أجواء احتفالية مميزة شهدت حضور عدد كبير من النجوم والدبلوماسيين وشخصيات ثقافية وفنية بارزة.

شيري عادل

آخر أعمال شيري عادل



والجدير بالذكر أن آخر أعمال شيري، مسلسل "الوصفة السحرية" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وتفاعل معه الجمهور ومع أحداثه التشويقية.

أحداث مسلسل "الوصفة السحرية"

مسلسل "الوصفة السحرية" تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.