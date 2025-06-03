نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. مصطفى كامل يطرح أغنية " حب مين " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان مصطفى كامل لطرح ثلاث أغانٍ جديدة من ألبومه المنتظر "حب مين"، وذلك اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساءً، عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة يواصل بها تواصله الفني مع جمهوره وتأكيد حضوره على الساحة الغنائية.

أغنية "كتاب مفتوح"

ويأتي هذا الطرح بعد نجاح عدد من الأغاني التي قدّمها مصطفى كامل مؤخرًا، وعلى رأسها أغنية "كتاب مفتوح"، التي كتب كلماتها ولحنها بنفسه، بينما تولّى توزيعها طه الحكيم، والمكساج والماسترينغ أحمد جودة، كذلك أصدر أغنية "مبروك"، من كلماته وألحان مدين، وتوزيع عمرو الخضري، في حين قام المهندس هاني محروس بعملية الميكس والماستر، وقد حققت الأغنية صدى واسع وتصدّرت التريند فور إطلاقها.

ألبوم "حب مين"

ويُعد ألبوم "حب مين" مشروعًا فنيًا متكاملًا، يتضمن تعاونات موسيقية مع نخبة من أبرز الشعراء، من بينهم: أحمد المالكي، أحمد شكري، مودي نبيل، وأحمد غريب، كما شارك في الألحان مجموعة متميزة من الملحنين، أبرزهم: مدين، فارس فهمي، أحمد البرازيلي، حسين زكريا، حسين محمود، ومنعم.

أما على صعيد التوزيع الموسيقي، فيتعاون مصطفى كامل مع عدد من الأسماء اللامعة، منهم: توما، عمرو الخضري، طه الحكيم، أحمد أمين، زووم، مجدي داوود، وكولبيكس، بينما يشرف على عمليات التسجيل والمكساج مجموعة من أبرز مهندسي الصوت، منهم: أحمد جودة، أمير محروس، هاني محروس، وإسلام غلاب، في إطار سعيه لتقديم ألبوم يحمل بصمة فنية متكاملة من حيث الكلمات والألحان والإنتاج الصوتي.