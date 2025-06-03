نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير رمسيس لـ”دوت الخليج الفني”:" حلا شيحة مش حاسمة موقفها من السينما.. وبالنسبالي المستوى الفني يسبق المضمون الاجتماعي"(حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقت عدسة دوت الخليج الفني بالمخرج أمير رمسيس في حفل ختام مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية الذي أقيم في مكتبة مصر الجديدة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وتحدث أمير رمسيس في حوار خاص لـ دوت الخليج الفني عن رأيه في مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، وعن المعايير التي يعتمد عليها أثناء اختياره الفيلم المميز، وأيضًا على قرارت حلا بشأن التمثيل، وتحضيراته الفترة القادمة.

قال أمير رمسيس: "الحقيقة السنادي كان ليا الشرف إنه يتم اختياري كرئيس لجنة تحكيم للأفلام القصيرة وشاركت وانتيهنا من الناحية والنهارده هنشوف مين الفائزين مع بعض".



ما المعايير التي يعتمد عليها أثناء اختياره الفيلم القصير المميز

قال: "لغة المخرج السينمائية قبل اي حاجة وهويته السينمائية، كما ان المستوى الفني يسبق المضمون الإجتماعي بالنسبالي".

ما الذي يجذبه في الفيلم القصير

أما عن انجذابه في الفيلم القصير الفكرة أم الأداء قال: "يجذبني خصوصية المخرج انت بتعمل فيلم قصير معناه انك لست مربوط بموزع أو بمنتج يقولك انك هتصور في كام أسبوع أو انك لازم تجيب النجم الفلاني لأنه بيجيب ايرادات فأنت ليك الحرية الكاملة، فلو لم ارى لغتك انت الخاصة كما ينبغي ان تكون هيكون بالنسبالي في حاجة منقوصة، فلو لم ارى ايضًا روح المخرج في الفيلم سيظل هناك شيئ منقوص حتى في أفلامه الروائية الطويلة".

المخرج أمير رمسيس ومراسلة دوت الخليج فاطمة أسامة

المهرجانات وسيلة لنشر الثقافة فكيف يتم ذلك؟

وعن نشر المهرجان لثقافات مختلفة وأفكار جديدة ومدى تأثيره قال: "خلينا نقول أن المهرجانات المصرية للأسف غير محظوظة بشكل الصناعة بتاعتنا، المهرجانات في العالم كله هي وسيلة تنمية معارف الأجيال المحبة للسينما، كمان انك عندما تعرض فيلم في مهرجان كان بينزل بعدها في كل سينمات فرنسا فبتالي الجمهور بيتعرف على سينما جاية من سينغافورا ومنغوليا وأوربا الشرقية، هنا في مصر احنا قليلين الحظ لإن عرض الفيلم في مهرجان كان بيخلي يشوفه 400 أو 500 ألف بني آدم في المهرجان، أنا نفسي يكون في مبادرات والأفلام دي تتعرض في مراكز الثقافة للأسف هي حاليًا قافلة ولكني اتمنى إنه ا ترجع تتفتح تاني، وأن الأفلام دي تلف في المحافظات".

تعليق أمير رمسيس على موقف حلا شيحة تجاه التمثيل



وعن تعليقه على قرارت حلا بخصوص اعتزلها الفن ورجوعها له وتذبذها قال: "أحب أقولها نثبت، حلا بالمناسبة هي كانت صديقة زمان، كنا على وشك قبل اعتزلها الاولاني خالص زمان أن يكون في تعاون بينا، وبجد فكرة انك تكون أسبوع حابب السينما وأسبوع مش حاببها لو احنا مترجيًا واحد فاحنا اعتقد عدينا 21 سنة تخلينا عارفين احنا عايزين ايه مينفعش حالة التردد دي لأنها أحيانًا بتكون مسيئة للزملاء أكتر ما هي مسيئة لنفسها، وأنا بحترم أن أي حد ياخد قرار ولكن دون التردد فيه وياخده للآخر".

تجربة مسلسل “النزوة” مع الفنان خالد النبوي



وآيضًا حدثنا عن تجربة مسلسل "النزوة" والتعاون مع خالد النبوي قال أمير: "تجربة "النزوة" انعملت سنة 2021 وتم عرضها في 2022 على المنصات، وتجربة الشغل مع خالد كانت لطيفة جدًا، اولًا كنا قدام سيناريو في تحدي أنا كنت حابه جدًا وخالد لما قرأه تعامل معاه بشكل لطيف، وأعتقد أننا أبناء مدرسة واحدة، ولم يكن هناك عقبة ثقافية أننا نشتغل مع بعض".

تحضيرات أمير رمسيس القادمة

وعن تحضيراته الفترة القادمة قال: "بحضر لفيلم رومانتك كوميدي لسه هيتصور على الخريف الجي، خلصت السيناريو بتاعه، وشركة الإنتاج في مرحلة انتقاء أبطاله اسمه "قبل الفرح بيوم".