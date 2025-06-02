نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «داخل المسجد النبوي».. أحمد سعد يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الفنان أحمد سعد حاله من الجدل خلال الساعات الماضية علي مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شارك مجموعه من الصور له من داخل المسجد النبوي.

أحمد سعد من داخل المسجد النبوي

وشارك احمد سعد مجموعه من الصور له من داخل المسجد النبوي برفقة الشيخ خالد الجندي والدكتور سعد الدين الهلالي والشيخ أسامة قابيل.

أحمد سعد يتلو القرآن الكريم داخل المسجد النبوي

كما ظهر أحمد وهو يتلو القرآن الكريم داخل المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، وأشاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصوته العذب في قراءة القرآن حيث كان يقرأ صورة «الضحى».

أحمد سعد يقرر إزالة الوشم

سبق، وأعلن أحمد سعد عن بدء رحلة إزالة الوشم الموجود على يده اليمنى، إذ ذهب لمركز متخصص في إزالة الوشوم بواسطة الليزر ونشر فيديو أثناء إجرائه مرحلة إزالة الوشم، وعلق عليه عبر «إنستجرام»: «ابتديت رحلة إزالة التاتو، وشايف إن ده من أحسن القرارات اللي خدتها».

اخر اعمال احمد سعد

وكان اخر اعمال احمد سعد هي أغنية جديدة بعنوان "خط أحمر"، دعم خلالها قرارات القيادة المصرية في رفض تهجير الشعب الفلسطينـي من أراضيه، وايضا طرح ألبومه الغنائي بعنوان "حبيبنا" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وحقق ملايين المشاهدات وتم طرحه في يناير الماضي، وضم الألبوم 9 أغانٍ، هي: "مفتقدني"، و"عايز سلامتك"، و"لو تيجي"، و“تيجي نحارب”، و“بسيط”، و“أنا مشيت”، و“حبيبنا” و“عمري اللي فات”، و“سودا سودا”.