نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصالة تطرح أحدث أغانيها "كلام فارغ" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة أصالة منذ دقائق أحدث أعمالها الغنائية بعنوان كلام فارغ، والذي تتعاون فيها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

تفاصيل أغنية كلام فارغ

وكلام فارغ من كلمات غالية شاكر، وحققت ملايين المشاهدات والاستماعات على مختلف المنصات.

أحدث أعمال أصالة

ومن ناحية اخري، تواصل أصالة العمل على ألبومها الغنائي الجديد، المقرر طرحه خلال موسم صيف 2025، حيث تعكف حاليًا على وضع اللمسات النهائية على عدد من الأغاني التي تجمع بين الطابع العاطفي والكلاسيكي المميز لصوتها.

ويشهد الألبوم تعاونًا مميزًا بين أصالة وعدد من أبرز صُنّاع الأغنية في الوطن العربي، من بينهم الشاعر أحمد حسن راؤول، الذي كتب لها أغنية بعنوان جبروت، لحنها الموسيقار محمد عبية، وتوزيعها الموسيقي لـ أحمد أمين، في عمل يُتوقع أن يكون من أبرز أغاني الألبوم لما يحمله من مشاعر قوية وكلمات مؤثرة.

آخر أعمال أصالة

وكانت أصالة قد طرحت مؤخرا أغنية ممنوع، والتي مثّلت إضافة قوية إلى رصيدها الفني المتميز، والأغنية جاءت من كلمات الشاعرة غالية شاكر، وتميزت بكلماتها العاطفية العميقة التي تحمل مشاعر الألم والرفض والانتصار للكرامة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، تصدرت قوائم الأكثر استماعًا على تطبيقات مثل أنغامي، سبوتيفاي، وآيتونز، إلى جانب تحقيق نسب مشاهدة كبيرة على يوتيوب، حيث تجاوزت الأغنية ملايين المشاهدات في فترة وجيزة.