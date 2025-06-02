نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأربعاء المقبل.. عرض الجزء الثاني من فيلم رحلة عادل إمام على قناة الوثائقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن موعد عرض الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي الزعيم رحلة عادل إمام.

موعد عرض الجزء الثانى من وثائقي رحلة عادل إمام

ومن المقرر عرض الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي الزعيم رحلة عادل إمام يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 يونيو في تمام العاشرة مساءً على شاشة قناة الوثائقية.

تفاصيل الجزء الثانى من وثائقي رحلة عادل إمام

ويكشف الجزء الجديد للمرة الأولى كواليس محاولة اغتيال عادل إمام في عام 1997، على يد تنظيم إرهابي تابع للجماعة الإسلامية، عُرف إعلاميًا بـ تنظيم أبو رواش، كما يعرض شهادة حصرية لأحد المتهمين في القضية، الذي قضى عقوبة السجن لمدة عشر سنوات.

و يُلقي الفيلم الضوء على مرحلة الألفينات في مشوار الزعيم، متتبعًا إسهاماته كفنان وإنسان، خاصة بعد اختياره سفيرًا للنوايا الحسنة لشؤون اللاجئين، وزياراته للعديد من العواصم العربية، إلى جانب استعراض أبرز أعماله الفنية في تلك الفترة، والتي كرّست مكانته كأيقونة فنية تجاوزت الخمسين عامًا من التألق والنجاح.

أخر أعمال عادل إمام

وكان آخر أعمال الزعيم عادل إمام هو مسلسل فلانتينو، والذي عُرض في موسم رمضان لعام 2020، يُعد من الأعمال التي حظيت باهتمام كبير وقت عرضها، كونه شكّل عودة جديدة للزعيم إلى شاشة الدراما الرمضانية بعد غياب.

أبطال مسلسل فلانتينو

شارك في بطولة المسلسل إلى جانب عادل إمام كل من دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، محمد كيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي، وآخرون، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

قصة مسلسل فلانتينو

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مميز، ممزوج بالكوميديا، حيث يجسّد عادل إمام شخصية رجل أعمال يُدعى نور عبد الحميد، الشهير بـ فلانتينو، يمتلك مع زوجته عفاف سلسلة مدارس تُعرف باسم مدارس فلانتينو، ومع قوة شخصية الزوجة ومحاولتها فرض السيطرة، تندلع بينهما الكثير من الخلافات، ما يخلق سلسلة من المواقف الكوميدية والمفارقات الإنسانية التي تطبع أجواء العمل.