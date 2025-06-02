حلقة استثنائية من مسجد السيدة نفيسة بمناسبة وقفة عرفات.. "واحد من الناس"

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أحمد جودة - القاهرة - في حلقة خاصة واستثنائية من مسجد السيدة نفيسة بمناسبة وقفة عرفات وتذاع في التاسعة والنصف مساء الأربعاء على شاشة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي فضيلة الشيخ رمضان عبد المعز والمنشد فوزي عياد.

وتتناول الحلقة الحديث عن فضل شهر ذي الحجة وأن أفضل أيام السنة على الإطلاق يوم عرفة وفضائله وصيامه، وشروط الحج وأهميته، وهل يجوز الحج بالتقسيط؟

كما تتناول الحلقة الحديث عن ما هي العبادات والأدعية التي يستحب أن نتبعها يوم عرفة؟ وما هي أيام التشريق؟

وأيضًا يجيب الشيخ رمضان عن أهمية التكبير في عيد الأضحى؟ وما هي شروط ذبح الأضحية؟ وماذا يستحب للمضحي أن يفعل بالذبيحة قبل الأضحية؟

كما يشدو المنشد فوزي عياد بعدد من الابتهالات والأناشيد.

"حجاج بيت الله طوفوا واسعدوا"، "ابتهال شوقًا إلى البيت الحرام"، "أنشودة زديلي سلامي يا رايح للحرم"، وإبتهال "جئت إلى رحابك تائبًا".

تذاع الحلقة الاستثنائية من برنامج "واحد من الناس" من مسجد السيدة نفيسة في التاسعة والنصف مساء الأربعاء على شاشة قناة الحياة.