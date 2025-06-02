الجمهور يتشوق لمسلسل "مملكة الحرير"

القاهرة - محمد ابراهيم - حالة من التشويق يعيشها الجمهور بعد عرض البرومو الرسمي لمسلسل مملكة الحرير حيث ينتظر عرضه خلال الفترة المقبلة بطولة كريم محمود عبد العزيز، وهو من الأعمال المنتظرة التي تجمع بين الدراما والفانتازيا والتشويق.

وروج كريم محمود عبد العزيز عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام للعمل قائلًا: “شمس الدين الوريث الشرعي لمملكة بيحكمها الشر والغدر، لكن اللعنة هتغيّر كل حاجة”.



كما ظهر كريم محمود عبد العزيز في برومو مسلسل مملكة الحرير وهو يقول: “إيه يضمنلك إني مكنش زي اللي فاتوا حتى والدي كان شر عاوزني ملك على الأموات”.



والمسلسل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته إلى جانب كريم محمود عبد العزيز كل من؛ أسماء أبو اليزيد، محمود البزاوي، سلوى عثمان، وليد فواز، سارة التونسي، سارة بركة، يوسف عمر، أحمد غزي، وأيمن طعيمة، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الشابة.