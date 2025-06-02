أحمد مجدي يدعو لدعم أيام قنا السينمائية وتحويله لمهرجان رسمي

القاهرة - محمد ابراهيم -

اختتمت مساء أمس الأحد الأول من يونيو فعاليات النسخة التجريبية الثانية من فعاليات "أيام قنا السينمائية"، التي أقيمت هذا العام تخليدًا لاسم المخرج الراحل رضوان الكاشف، في مركز تنويرة الثقافي بمحافظة قنا، تحت شعار "الإبداع يبدأ من الجنوب".

وشهد حفل الختام حضورًا متميزًا من الجمهور المهتمين بالسينما والفنون في صعيد مصر وصناع الأفلام وعلى رأسهم الفنان أحمد مجدي والمخرج أحمد خالد والمنتجة سهى سمير والمدربة مروة الشرقاوي.



وأعلنت لجنة التحكيم التي تكونت من الممثل أحمد مجدي، والمخرج والكاتب ياسر نعيم، والمخرجة نادين صليب، نتائج مسابقات الفعاليات، إذ منحت الجوائز للفائزين في مختلف الفئات تقديرًا لتميزهم الفني والإبداعي في مجالات السينما المختلفة.



ففي مسابقة الطلبة، ذهبت جائزة المونتاج إلى خالد سعيد عن فيلم "لووب"، أما جائزة السيناريو، فقد نالها حسام وليد عن فيلم "حالم حائر ويموت كل يوم"، في جائزة التصوير التي قُدمت مناصفة، كرمت اللجنة كلًا من أحمد خلف عن نفس الفيلم، "حالم حائر ويموت كل يوم"، وإسماعيل جميعي عن فيلم "فخ العصافير"، أما جائزة الإخراج فكانت من نصيب إسلام قطب عن فيلم "لووب".



وفي إطار مسابقة أفلام الصعيد، حصد عمرو أحمد جائزة المونتاج عن فيلم "عزلة"، بينما نال زكريا سعيد جائزة السيناريو عن فيلم "اخد وعطا"، وذهبت جائزة التصوير إلى أحمد لبلب عن فيلم "ثريا"، في حين فازت سارة حسين بجائزة الإخراج عن فيلم "بابلز".

أما في الجوائز العامة للمهرجان، فقد منحت لجنة التحكيم جائزة أفضل ممثل للفنان موسى ناصر عن أدائه المؤثر في فيلم "حالم حائر ويموت كل يوم"، كما حازت أمنية أبازيد على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "البر الثاني"، فيما ذهبت جائزة رضوان الكاشف للإبداع الفني إلى مارك حنين عن فيلم "اقلب الشريط من فضلك".



من جانبه، أثنى الفنان أحمد مجدي على جودة الأعمال المقدمة في المسابقات المختلفة، مشيدًا بجهود الشباب المشاركين في تنظيم الفعاليات، داعيًا محافظة قنا ووزارة الثقافة إلى مواصلة دعم المبادرات الفنية الطموحة، مؤكدًا على أهمية العمل على تجاوز العقبات التي تواجه المنظمين، بما يساهم في تحويل هذه الفعاليات إلى مهرجان رسمي يُطلق في نسخته الأولى العام المقبل.



وفي السياق نفسه، أشاد المخرج أحمد خالد بحماس وجهود القائمين على الفعاليات، كاشفًا عن رغبة عدد من الفنانين في المشاركة بالدورات المقبلة من المهرجان لنقل خبراتهم والمساهمة في تطوير قدرات الشباب.

وتوجه مدير الفعاليات حمادة الأزهري بالشكر إلى مركز تنويرة الثقافي على استضافته لفعاليات حفل الختام، كما ثمن جهود المدربين الذين ساهموا في إنجاح الفعاليات بكل الوسائل الممكنة، رغم التحديات اللوجستية والإجرائية التي واجهت التنظيم، معلنًا عن نية إدارة الفعاليات الدخول في شراكات مع عدد من الجهات الرسمية، بهدف تهيئة الظروف اللازمة لإطلاق النسخة الأولى من المهرجان بشكل رسمي العام المقبل.

تفاصيل أيام قنا السينمائي



تجدر الإشارة إلى أن "أيام قنا السينمائية" ليست مهرجانًا فنيًا بالمعنى التقليدي، بل هي مشروع ثقافي وتنموي ترعاه محافظة قنا، وتمثل الفعالية دعوة مفتوحة للسينمائيين والنقاد والجمهور العام للمشاركة في تجربة إنسانية وفنية ثرية.