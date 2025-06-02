النجم عزيز عبدو يُطلق "عدت علينا" ويُحاكي أجواء الصيف الراقصة

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أحمد جودة - القاهرة -

أطلق النجم عزيز عبدو أغنيته المُنفردة الجديدة التي تحمل عنوان "عدت علينا" عبر كافّة التطبيقات الموسيقيّة، وهي أغنية صيفيّة إيقاعيّة باللهجة المصريّة من كلمات تامر حسين وألحان شادي حسن وتوزيع هادي شرارة ومن إنتاج شركة "Soul Sound Music".

علّق عزيز عبدو على هذا العمل قائلًا:" "عدت علينا" أغنية تتميّز بإيقاعها السريع وتوزيعها العصريّ وتمزج بين نمط البوب العربيّ والطابع الموسيقيّ الإيقاعي الراقص، وهي تُحاكي أجواء الصيف بطريقة مرحة راقصة ومليئة بالطاقة الإيجابيّة".

وتابع عزيز عبدو بالقول:"صوّرت الأغنية في لبنان مع المُخرج كرم كرم في أوّل تعاون بيننا، وكانت تجربة التصوير معه أكثر من رائعة، بخاصّة أنّه يتمتّع برؤية فنيّة مُميّزة ويمتلك حسًا فنيًا عاليًا، وجاءت رؤيته الإخراجيّة إضافة حقيقيّة للأغنية. وأنا فخور جدًا بهذا التعامل الفنيّ الذي جمعنا وأتمنّى أن يكون بداية لتعاونات مُقبلة.

من جهته، عبّر المخرج كرم كرم عن سعادته الكبيرة بهذه التجربة وقال:" أردت من خلال هذا الكليب أن أعكس روح الأغنية الشبابيّة من خلال صورة عصريّة، ويتميّز هذا العمل بمشهديّة جميلة تضجّ بالحياة والرقص وبالطاقة الإيجابيّة العالية ويحمل تنوّعًا لافتًا في الألوان، أضف إلى أنّه كليب ينبض بالحيويّة وإيقاع التصوير فيه سريع يتناغم مع إيقاع الأغنية..."



وأضاف:" سيطلّ النجم عزيز عبدو في كليب "عدت علينا" بصورة جديدة ومُختلفة وصادقة جدًا وقريبة من شخصيّته، وأنا سعيد جدًا بالكيمياء الفنيّة التي جمعتنا منذ اللحظات الأولى، ما إنعكس إيجابيًا على العمل بخاصّة أنّ عزيز كان مرنًا جدًا خلال التصوير والأهمّ أنّه منحني ثقة كبيرة جدًا وأخذ منّي كلّ الحب والفن الذي كنت أودّ تقديمه، وأتمنّى أن يحصد هذا العمل أصداءً إيجابيّة عند الجمهور.

تجدر الإشارة أنّ كليب أغنية "عدت علينا" مُتوفّر عبر قناة عزيز عبدو الخاصّة على موقع يوتيوب.