الليلة.. إسدال الستار على العرض المسرحي "جلجامش" على مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى

القاهرة - محمد ابراهيم -

في أجواء مسرحية ملؤها الإبداع والتشويق، يسدل الستار اليوم على العرض المسرحي "جلجامش"، الذي قدمته فرقة مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، ضمن فعاليات المهرجان الإقليمي للمسرح، تحت إشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتأتي هذه الليلة لتُتوَّج بها ثلاث ليالٍ من الحضور الجماهيري اللافت، والعروض المتميزة التي جذبت أنظار جمهور المسرح ولفتت الأنظار إلى إمكانيات الفرق الإقليمية.

عرض افتتاحي شهد إقبالًا كبيرًا

انطلقت أولى ليالي العرض مساء الجمعة، وسط توافد جماهيري لافت على مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، حيث قُدِّمت مسرحية "جلجامش" وسط تفاعل كبير من الحضور. العرض جاء بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولاقى استحسان الجمهور لما يحمله من رسائل إنسانية ورؤية إخراجية متميزة.

قصة أسطورية برؤية عصرية

مسرحية "جلجامش" هي معالجة حديثة لواحدة من أقدم الأساطير السومرية، وتتناول قصة الملك جلجامش الذي أحبه شعبه وبادلوه الحب، لما قدمه لهم من بطولات وإنجازات. إلا أن المنافقين استطاعوا إقناعه بأنه ليس بشريًا بل إلهًا، مما جعله يستبد ويتحول إلى حاكم ظالم، قبل أن يكتشف في النهاية حقيقته البشرية ويعود إلى رشده وشعبه.

مواهب متميزة على خشبة المسرح

شارك في البطولة نخبة من نجوم فرقة مسرح 23 يوليو:

سيد الحسيني، خالد عبد السلام، إبراهيم الطنطاوي، أحمد زكي، إسراء مسعد، محمد العطافي، أحمد صالح، كريم القاضي، عبد الرحمن صبري، جنى سامح، السيد حبيب، وأحمد السمسار.

كتيبة فنية خلف الكواليس

العرض من تأليف: أنور بيجو، أشعار: طارق عمار، سينوغرافيا: محمد قطامش، استايلست: حسام عبد الحميد، ألحان: محمد سلامة، استعراضات: خالد النموري، توزيع موسيقي: عبد الله رجال، إعداد موسيقي: شيكا

،إضاءة: حازم أحمد، مكياج: عبد الرحمن المصري، مساعد، مخرج: سلمى سعد، إخراج: هشام القاضي

دعم مؤسسي لإنجاح العمل

العمل من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وتحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية بقيادة الفنان أحمد الشافعي. وقد تم بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، تحت إدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين.

ختام اليوم عند الخامسة مساءً

ومن المنتظر أن يُختتم العرض اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وسط توقعات بإقبال جماهيري كثيف لتوديع هذه الليالي الثلاث من الإبداع المسرحي، والتي تركت بصمة فنية مميزة ضمن فعاليات مهرجان المسرح الإقليمي.