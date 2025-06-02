نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض عالمية ومواهب مصرية تتألق في أوبرا دمنهور برعاية وزارة الثقافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن جهود وزارة الثقافة المتواصلة لدعم وتنمية الإبداع الفني لدى النشء والشباب، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حفلًا فنيًا مميزًا في الثامنة من مساء يوم الأربعاء 4 يونيو، على مسرح أوبرا دمنهور، بمشاركة طلاب مركز تنمية المواهب في فصول الباليه والبيانو والرسم، تحت إشراف فني للدكتورة هدى حسني.

تابلوهات راقصة من أشهر الباليهات العالمية

يشهد الحفل فقرات استعراضية راقية يقدمها فصل الباليه بتدريب الفنانة خلود رضا، حيث يستعرض الطلاب مقتطفات من أبرز الأعمال الكلاسيكية في فن الباليه العالمي. تتنوع الفقرات بين عروض من "الجمال النائم"، و"الطائر الأزرق"، و"متجر الساعات"، و"فالس الزهور"، و"أزميرالدا"، و"منوعات كيوبيد"، إلى جانب رقصة "بولكا تريك تراك" الساحرة.

يشارك في هذه العروض الاستعراضية عدد كبير من المواهب الشابة من مختلف الأعمار، منهن: نيللي كريم، نوراي كريم، خديجة أشرف، هانيا مهنا، ليلى جوهر، جميلة السعدني، ليلى الحوفي، ماسة محمد، وغيرهن من الأسماء التي تعكس تنوع وتعدد الطاقات الفنية.

مقطوعات موسيقية من الشرق والغرب بأداء طلاب البيانو

أما في فقرة البيانو، فيقدم الفنان عمر فاروق تدريبًا مميزًا للطلاب، مع مشاركة في العزف على آلة التشيللو والجيتار، وذلك من خلال باقة مختارة من المقطوعات العربية والعالمية. يشمل البرنامج موسيقى من أعمال برجمولر (أرابيسك)، كيلمنتي (سوناتينا 36)، بيتهوفن (سوناتينا)، باخ، موتسارت (السيمفونية 40)، بالإضافة إلى مقطوعات عربية مثل "قديش كان في ناس" للأخوين رحباني، و"طب وأنا مالي" لبليغ حمدي، و"طير بينا يا قلبي" لمحمد فوزي، و"النور مكانه في القلوب" لخالد حماد، و"حلوة يا بلدي" لجيف بارنيل، وأغنية من فيلم "La La Land".

ومن الطلاب المشاركين في هذه الفقرة: جانا محمد، جانا مقلد، آيتن أسامة، أسيل أسامة، ميرال محمد، ماريا مينا، آدم سامي، مروان أسامة، عمر فاروق، عليا عقدة، ديما إسلام، جودى بدويدي، جنى علاء، وغيرهم.

معرض فني لأعمال الرسم من إبداع الطلاب

ويُصاحب الحفل معرض فني يضم باقة من الأعمال التشكيلية التي أنجزها دارسو فصل الرسم، تحت إشراف الفنانة منى شكري، يقدم المعرض رؤى بصرية متنوعة تعكس الحس الفني والبراعة التقنية التي وصل إليها الطلاب، مما يضيف بعدًا بصريًا جماليًا للحفل.

الثقافة تصنع المستقبل

تأتي هذه الفعالية في إطار استراتيجية وزارة الثقافة التي تهدف إلى بناء أجيال جديدة من الفنانين من خلال التدريب الأكاديمي واكتشاف المواهب منذ الصغر، ودعمها لتكون قادرة على تمثيل مصر فنيًا وثقافيًا في المحافل المختلفة، وهو ما تجسده بوضوح هذه الليلة الفنية المتميزة في أوبرا دمنهور.