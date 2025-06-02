نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم على مسرح سيد درويش.. خمسة فصول من مواهب الأوبرا تضيء ليل الإسكندرية بأنغام عالمية وشرقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد دار الأوبرا المصرية، اليوم الإثنين 3 يونيو، لتقديم حفل فني مميز يسلّط الضوء على طاقات شبابية واعدة من مركز تنمية المواهب، وذلك في تمام الثامنة مساءً على مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية).

يأتي هذا الحفل في إطار أنشطة وزارة الثقافة الداعمة لاكتشاف وتبني المبدعين في مختلف مجالات الفنون، ويُقام تحت إشراف فني للدكتورة هدى حسني، وبرئاسة الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية.

أوركسترا الشباب تفتتح الأمسية بأنغام كلاسيكية خالدة



يفتتح الحفل فصل أوركسترا الشباب بقيادة وتدريب الدكتورة نيفين المحمودي، حيث يقدم المشاركون مجموعة من الأعمال الكلاسيكية الخالدة لكبار المؤلفين العالميين، من بينهم موتسارت، يواكيم يوهو، ويوهان باشيلبل.

وتُبرز هذه الأعمال جمال التكوينات الوترية وتوفر للمواهب الشابة فرصة لإبراز قدراتهم الموسيقية ضمن أداء أكاديمي متكامل.

أنغام الفلوت.. سحر الرومانسية والتأمل



يشارك فصل الفلوت، تحت تدريب الدكتورة داليا عاطف، بفقرة موسيقية حالمة تتضمن مقطوعات مثل "ذات مساء من ديسمبر" وترنيمة "السرينادة" لشوبيرت من مجموعة "أغنية البجع"، في رحلة موسيقية تعكس مزيجًا من الرومانسية الكلاسيكية والتأمل الهادئ على أنغام الفلوت الرقيقة.

الكلارينيت.. تأويل شرقي بأنامل شابة



أما فصل الكلارينيت، بإشراف الدكتورة هدى حسني، فيقدم مجموعة من المؤلفات العربية الشهيرة مثل "أنا لك على طول" و"يا أنا"، من أداء الموهوبتين مها خليفة وجاسمن محمد، في مزيج يجمع بين التراث الموسيقي واللمسة المعاصرة.

البيانو... تنوع عالمي بين الشرق والغرب



يقدم فصل البيانو، بقيادة وتدريب هويدا حماد، مختارات من أعمال عدد من كبار المؤلفين العالميين مثل نيكولاي، تشايكوفسكي، هيرفي، بيلا بارتوك، موتسارت، كليمنتي وباخ. ويؤدي الفقرات مجموعة من العازفين الشباب منهم نيكول مرقس، تاليا إسلام، سليم أحمد، مانويلا ومارييلا فوزي، سليم إسلام، مليكة علاء، ساندرا عدلي وسارة أحمد.

الإيقاع... طاقة شرقية بتوزيع عصري

يُختتم الحفل بفصل الإيقاع تحت تدريب وقيادة الفنان سعيد الأرتيست، الذي يقدّم مجموعة معزوفات تمزج بين الإيقاعات الشرقية التقليدية والتوزيعات الموسيقية المعاصرة، وتُبرز براعة العازفين في الأداءين الجماعي والفردي على حد سواء.

مركز تنمية المواهب... حاضنة الفن والإبداع

جدير بالذكر أن مركز تنمية المواهب قد تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني لدى الأجيال الجديدة واكتشاف ودعم الموهوبين في مختلف المجالات الفنية، ويضم المركز عددًا من الأقسام المتنوعة.

كما يحرص المركز على إقامة حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة لتشجيعهم على الاستمرار وتقديرًا لما يبذلونه من جهد طوال فترة التدريب.