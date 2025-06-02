نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. مفيدة شيحة تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة مفيدة شيحة تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شاركت مفيدة شيحة جمهورها بفيديو لها لتحكي فيه كيف جاءت خطوة سفرها هذا العام للحج، وقالت: "مش عايزة أقولكم أنا سعيدة قد إيه ولازم أقولكم الفكرة بتاعة الحج جات إزاي، أنا مكنتش بحلم إني أحج لأن بصراحة كانت الظروف وقتها وفاة ماما والعزاء والدنيا ملخبطة مع جواز منة.

تصريحات مفيدة شيحة

وأضافت مفيدة شيحة:'" يعني الظروف مكانتش تقول أن يبقى معايا القدرة المادية أو المالية أنه ربنا يكرمني بحج كمان، معرفش إيه اللي حصل كنا قاعدين في ختمة القرآن تاني يوم ما أمي توفت الله يرحمها وكانت دعاء فاروق قاعدة وبقولها يا دعاء أنا نفسي أحج، قالتلي طيب هشوف الشركة اللي أنا داخلة معاها وممكن ربنا ييسر قلت لها طيب".



وتابعت مفيدة شيحة: "المهم بعدها بأسبوع ربنا كرمنا بالموافقة واتيسر الحال وعملولي خصم رائع اعتقد أن الخصم اللي اتعملي دا بدعاء أمي مش لأن أنا مفيدة، ألف حمد وشكر وقدرت إني أسدد اللي عليا، اللي حبيت أقوله أن محدش ييأس من رحمة ربنا مفيش حاجة مستحيلة لما الواحد بيكون في نيته وقلبه بجد ونفسه جدا جدا يحج ربنا بيسهله الحال".