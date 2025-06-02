الكويت تستعد لأضخم مهرجان غنائي في عيد الأضحى.. نجوم العرب يشعلون الأجواء بحفلات استثنائية

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد الكويت لتكون وجهة الفن والترفيه الأبرز في موسم عيد الأضحى هذا العام، مع انطلاق سلسلة حفلات غنائية استثنائية تحييها مجموعة من ألمع نجوم الغناء العربي، ليشهد الجمهور الخليجي والعربي أجواء احتفالية تجمع بين الإبداع والطرب الأصيل.

ويُفتتح هذا المهرجان الغنائي الكبير بحفل ساحر للنجمة أصالة نصري، التي ستطل على محبيها يوم السبت 7 يونيو، حاملة معها مجموعة من أشهر أغانيها وأغنيات جديدة من ألبومها المرتقب، ما يعد مفاجأة فنية تحمل توقيعها الخاص.

ويأتي الحدث الأبرز في هذا الموسم بحفل فريد يجمع بين اثنين من أقوى الأصوات الشبابية في الوطن العربي، النجمان تامر حسني وتامر عاشور، حيث يستعدان يوم الخميس 13 يونيو لتقديم أول تعاون مشترك لهما في الكويت، وسط ترقب شديد من الجماهير التي تنتظر هذا اللقاء التاريخي الذي سيجمع بين الحضور الجماهيري الكبير والطاقة الموسيقية العالية.

ويختتم الموسم الغنائي بأداء مميز للنجمة أنغام يوم الجمعة 20 يونيو، التي ستسحر الجمهور بأجمل أغانيها التي شكلت علامات بارزة في مشوارها الفني، في ليلة غنائية من المتوقع أن تكون من الأكثر تأثيرًا وإشراقًا ضمن احتفالات العيد.

ويجدر بالذكر أن تامر عاشور قد أطلق مؤخرًا ألبومه الجديد "ياه"، الذي لاقى رواجًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن تعاون فيه مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين، مما عزز مكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء الشباب على الساحة الفنية.

الكويت بهذا الحدث الفني الكبير تؤكد مرة أخرى مكانتها كعاصمة للفن والثقافة في المنطقة، حيث ينتظر الجمهور تجارب موسيقية لا تُنسى تجمع بين الحضور الجماهيري الواسع والطاقة الفنية العالية.