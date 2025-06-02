ريهانا تتألق بحملها الثالث في حملة Savage x Fenty الجديدة: بين الأناقة والجرأة

القاهرة - محمد ابراهيم -



في مزيج مميز من الأناقة والجرأة، كشفت النجمة العالمية ريهانا عن حملها الثالث من خلال حملة جديدة لعلامتها التجارية Savage x Fenty.

وشاركت ريهانا جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صوراً حصرية من جلسة التصوير، التي جاءت بالتزامن مع حملها.

ريهانا، التي تبلغ من العمر 37 عامًا، علّقت بخفة ظل على الصور مؤكدة أنها كانت تحاول إخفاء بطن حملها طوال التصوير، ما أضفى على الحملة طابعاً مرحاً وشخصياً. وكتبت معبرة: "كنت بلعب لعبة إخفاء بطن الحمل طول التصوير... الصيف هيكون مشاغب".

وكانت النجمة قد أكدت حملها الثالث مؤخراً في ظهورها المفاجئ على السجادة الحمراء لحفل "ميت غالا" 2025، بعد فترة من الشائعات التي تناولتها وسائل الإعلام.

ريهانا، التي تشارك طفلين مع شريكها مغني الراب آيساب روكي، تحدثت سابقاً عن رؤيتها المختلفة للأمومة، مؤكدة أنها لا تتقيد بالترتيب التقليدي للزواج والأطفال، بل تتبع قلبها ورغبتها في الأمومة دون قيود.

وفي مقابلة حديثة مع Access Hollywood، أعربت عن شعورها بالارتياح بعد عدم الحاجة لإخفاء حملها، مشيرة إلى أن هذا الإعلان كان خطوة مهمة بالنسبة لها.

مصادر مقربة من الزوجين أكدت لمجلة PEOPLE سعادتهما الكبيرة بتوسيع العائلة، وحرص ريهانا على أن ينشأ أطفالها متقاربين في السن ليكون بينهم رابط قوي، معتبرة هذه المرحلة من حياتها الأسرية من أجمل الفصول التي تمر بها.