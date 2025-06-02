"على رمال الإسكندرية.. لقاء سويدان تتألق وتكشف كواليس «حرب الجبالي»"

القاهرة - محمد ابراهيم -

خطفت الفنانة لقاء سويدان الأنظار بأحدث ظهور لها، من خلال جلسة تصوير صيفية مبهجة شاركتها مع جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع"إنستجرام"، حيث أطلت بإطلالة بسيطة ومشرقة على شاطئ الإسكندرية، معلقة: "إسكندرية المحروسة".

الإطلالة الهادئة التي اعتمدت فيها على المكياج الناعم والألوان الصيفية، نالت إعجاب المتابعين، واعتبرها البعض تعبيرًا عن طاقة إيجابية وانعكاسًا لحالة التألق الفني التي تعيشها حاليًا.

وتعيش سويدان حالة من النجاح بعد تألقها في مسلسل «حرب الجبالي»، والذي يُعرض حاليًا ويحقق صدى واسعًا بين الجمهور، حيث تجسد شخصية وداد، زوجة الفنان رياض الخولي، وهي شخصية شريرة تحمل عداءً شديدًا لعائلة بطل العمل أحمد رزق، كما تربطها عداوة حادة مع الفنانة سوسن بدر.

وفي تصريحات صحفية ، عبّرت لقاء عن سعادتها بتجسيد شخصية بعيدة تمامًا عن شخصيتها الحقيقية، قائلة:

"الشخصية عقربه وشريرة، ومبسوطة جدًا إني بقدّم نوع جديد عليّ.. ردود الفعل مبهرة، وسعيدة إن الشخصية والعمل بيتصدروا التريند.. ده توفيق من ربنا الحمد لله."

كما أثنت على أجواء الكواليس قائلة:

"التعاون مع رياض الخولي عظيم، وكل فريق العمل رائع.. في طاقة إيجابية وتفاهم خلوا التجربة ممتعة ومثمرة."

مسلسل «حرب الجبالي» يضم نخبة كبيرة من النجوم منهم: أحمد رزق، هبة مجدي، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، لقاء سويدان، وغيرهم، وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة. وتدور أحداثه في أجواء درامية مشوقة داخل أحد الأحياء الشعبية، وسط صراعات إنسانية واجتماعية معقدة.