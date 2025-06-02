كريم محمود عبد العزيز يكشف تفاصيل شخصيته في مملكة الحرير..فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف كريم محمود عبد العزيز من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن شخصيته في مسلسل مملكة الحرير معلقًا :"شمس الدين ، الوريث الشرعي لمملكة بيحكمها الشر والغدر، لكن اللعنة هتغير كل حاجة " .



تفاصيل مسلسل مملكة الحرير



يكشف الإعلان عن قصة ملحمية مشوّقة تدور أحداثها حول شقيقين متباعدين يجدان نفسيهما دون أن يدركا في مواجهة محتدمة للسيطرة على "مملكة الحرير" بعد مقتل والدهما على يد عمهما ليجمعهما القدر من جديد، لكن هذه المرة كخصمين يتنافسان على العرش نفسه.

يوفر المسلسل مزيجًا من التشويق والتقلبات العاطفية في حبكة مشوقة، تأخذ المشاهد إلى عالم نابض بالغموض والإثارة، حيث تتداخل المغامرة مع أجواء الإنتاج الضخم ومواقع التصوير الطبيعية.

أبطال مملكة الحرير



جانب النجم كريم محمود عبد العزيز، يضم العمل نخبة من الأسماء البارزة مثل أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، وعمرو عبد الجليل، سارة التونسي، وليد فواز، ومحمود البزاوي بالإضافة إلى مجموعة من النجوم التي تضيف تنوعًا وتميّزًا إلى المسلسل. ويأتي "مملكة الحرير" بعد سلسلة من النجاحات الجماهيرية التي حققها بيتر ميمي، وآخرها مسلسل "الحشاشين" الذي حظي بمتابعة واسعة في العالم العربي.



يتكوّن المسلسل من 10 حلقات، تقدم توليفة متقنة من المغامرة والاكشن والدراما، ضمن سرد متماسك وتجربة مشاهدة مختلفة تستحوذ على انتباه الجمهور منذ اللحظة الأولى



آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز



وكان آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز هو فيلم الهنا اللي أنا فيه، والذي شارك في بطولته مع نخبة من النجوم منهم دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، مريم الجندي، محسن منصور، محمد أوتاكا، وياسر الطوبجي، بالإضافة إلى ظهور خاص لـ معتز التوني، وكان الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

وأيضا يظهر كريم محمود عبد العزيز كضيف شرف خلال فيلم "المشروع x"، والفيلم قصة بيتر ميمى وسيناريو وحوار بيتر ميمى وأحمد حسنى، وإخراج بيتر ميمى وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبرى، إياد نصار، أحمد غزى، مريم الجندى وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، كريم محمود عبد العزيز، هنا الزاهد، ماجد الكدوانى.