تامر حسني يُشعل شباك التذاكر بـ«ريستارت».. نجاح مدوٍ يعيد صياغة الخريطة السينمائية

القاهرة - محمد ابراهيم -



في واحدة من أقوى المفاجآت السينمائية لهذا العام، استطاع النجم تامر حسني أن يُعيد ترتيب أوراق المنافسة على شباك التذاكر بفيلمه الجديد «ريستارت»، الذي حقق انطلاقة استثنائية منذ اليوم الأول لعرضه، وسط إشادة جماهيرية ونقدية واسعة، أكدت أن تامر لا يزال الرقم الصعب في المعادلة الفنية.

عودة مختلفة.. وذكاء في التوقيت والاختيار

فيلم «ريستارت» لم يكن مجرد عودة لتامر حسني إلى السينما، بل كان بمثابة إعلان واضح عن مرحلة جديدة في مسيرته كممثل ناضج يعرف جيدًا متى يتحرك، وماذا يقدّم، ولأي جمهور يتحدث. الفيلم مزج بين الكوميديا والدراما والرومانسية بطريقة ذكية، ونجح في خطف انتباه الجمهور من اللحظة الأولى دون أن يعتمد على الإفيهات السهلة أو المبالغات.

أيمن بهجت قمر.. قلم يعرف متى يصمت ومتى يُفجّر الموقف

السيناريو الذي وقّعه المؤلف الكبير أيمن بهجت قمر، جاء شديد التماسك، بسيط الظاهر ومعقد التفاصيل، يحمل توقيعه الخاص الذي يجمع بين السخرية الراقية واللمسة الإنسانية، في توليفة تجعل من كل مشهد تجربة متكاملة. تمكن قمر كعادته من خلق شخصيات حقيقية، قريبة من الشارع، لكنها لا تُشبه إلا نفسها.

كتيبة من النجوم صنعت حالة خاصة على الشاشة

شارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم الذين أضافوا للفيلم ثِقلًا وتميزًا، على رأسهم النجمة هنا الزاهد التي قدّمت واحدًا من أفضل أدوارها، حيث جمعت بين الرقة والبساطة وخفة الظل في أداء ناضج. كما تألق النجم عمرو عبد الجليل كعادته بخفة دم لافتة، بينما قدّم محمد ثروت أداءً متوازنًا ما بين الكوميديا والإنسانية، وأثبت مجددًا أنه ممثل لا يُستهان به.

أرقام تتحدث عن نفسها



منذ اللحظة الأولى لطرحه في دور العرض، تصدّر «ريستارت» إيرادات شباك التذاكر، متفوقًا على كل المنافسين، ومحطمًا التوقعات، ومُسجلًا أحد أعلى معدلات الحضور هذا الموسم. واللافت أن نجاح الفيلم لم يكن مجرد صخب جماهيري، بل جاء مدعومًا برضا نقدي، ومتابعة قوية على مواقع التواصل الاجتماعي.



«ريستارت» ليس فيلمًا عابرًا، بل تجربة صنعت بوعي، وحققت هدفها بأناقة. نجاحه لم يكن ضربة حظ، بل نتيجة شغل متقن، واحترام لفن السينما ولعقل الجمهور. وتامر حسني، بهذا الفيلم، لم يعد فقط نجم الشباك.. بل أصبح صانع ذوق، يعرف كيف يقود، ومتى يتكلم، ومتى يصمت ليترك الصورة تحكي.