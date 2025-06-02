"كاردي بي تهاجم أوفست: أتمنى تموت موتة بطيئة!"

القاهرة - محمد ابراهيم -

في فصل جديد من العلاقة المتقلبة بين نجمة الراب العالمية كاردي بي وزوجها المنفصل أوفست، خرجت كاردي عن صمتها في بث مباشر على منصة X Spaces لتكشف عن ألمها وصدمتها من خطوة قانونية اعتبرتها "خيانة"، بعد تقارير تؤكد أن أوفست طلب نفقة زوجية في إطار الرد على دعوى الطلاق التي رفعتها ضده هذا الشهر.

وخلال البث، الذي اتسم بصراحة جارحة وانفعالات قوية، صدمت كاردي جمهورها بتصريحات لاذعة، قائلة: "أتمنى تموت، وأتمنى تموت موتة بطيئة، وانت على السرير، ولما تموت، تبقى تفكر فيّ."

الهجوم الناري جاء ردًا على ما وصفته بـ"ادعاءات كاذبة" من قبل أوفست وفريقه القانوني، والذين زعموا أن كاردي تطالب "بكل شيء" في الطلاق، إلى جانب اتهامات بأنها لا تقضي وقتًا مع أطفالهما.

لكن كاردي، البالغة من العمر 32 عامًا، نفت هذه المزاعم تمامًا، مؤكدة أنها لم تطلب أي نفقة أطفال، بل تركت لأوفست حرية رؤية أطفالهما "في أي وقت"، مشيرة إلى أنه لم ير ابنته الصغيرة سوى خمس مرات فقط، رغم أنه يتواصل معهم يوميًا عبر الهاتف.

الثنائي لديهما ثلاثة أطفال:

Kulture (6 سنوات ونصف)

Wave (3 سنوات ونصف)

وطفلة حديثة الولادة وُلدت في سبتمبر 2024



ولأوفست أيضًا أبناء من علاقات سابقة.

ورغم عدم صدور رد رسمي من أوفست أو فريقه، أشارت مصادر مقربة إلى أن مطالبته بالنفقة جاءت كرد فعل على "طلبات وصفت بغير العادلة" من كاردي، خاصة فيما يتعلق بالممتلكات والسيارات.

الجدير بالذكر أن كاردي وأوفست تزوجا في عام 2017، وانفصلا لأول مرة في 2020 قبل أن يتصالحا. لكن يبدو أن دعوى الطلاق الثانية التي رفعتها كاردي في يوليو 2024، قد تكون بمثابة نهاية حقيقية لعلاقتهما المضطربة