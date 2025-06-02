نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمينة تشعل السوشيال ميديا بـ "سد يا ماما سد".. استعدادات لعودة غنائية قوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاجأت المطربة أمينة جمهورها بمقطع تشويقي لأغنيتها الجديدة "سد يا ماما سد"، والتي نشرت جزءًا من كلماتها عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، مما أثار تفاعلًا واسعًا بين محبيها، ورفع منسوب الترقب لطرح الأغنية كاملة خلال الأيام المقبلة.

وتُعد الأغنية خطوة جديدة في مسيرة أمينة الفنية، وتعاونًا مختلفًا يجمعها مع نخبة من صناع الموسيقى، حيث كتب الكلمات الشاعر عمرو قطب، ولحنها حسين زكريا، فيما تولى التوزيع الموسيقي نوار البحيري، والهندسة الصوتية محمد جودة.

الأغنية تحمل طابعًا شعبيًا بطابع عصري، وتراهن أمينة من خلالها على ترك بصمة جديدة تواكب تطورات الساحة الغنائية وتُرضي ذوق جمهورها العريض.