نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "Stranger Things" يودّع جمهوره بثلاث ليالٍ استثنائية.. ونتفليكس تُخطط لغزو عالم الألعاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة طال انتظارها من محبي مسلسل "Stranger Things"، أعلنت منصة نتفليكس عن موعد عرض الموسم الخامس والأخير من السلسلة الشهيرة، والذي سيُطرح على ثلاث مراحل درامية حابسة للأنفاس.

ووفقًا لما نشره موقع "NME"، ستبدأ رحلة الوداع في 26 نوفمبر المقبل مع عرض الجزء الأول، على أن يتبعه الجزء الثاني في ليلة عيد الميلاد 24 ديسمبر، قبل أن تُعرض الحلقة الأخيرة في ليلة رأس السنة، في ختامٍ عاطفي يُتوقع أن يكون أحد أبرز الأحداث التليفزيونية لهذا العام.

يأتي هذا الإعلان وسط تحركات استراتيجية لنتفليكس نحو دمج محتواها الترفيهي بعالم ألعاب الفيديو، حيث أشار آلان تاسكان، رئيس قسم الألعاب بالمنصة، إلى خطط لتحويل أعمال ناجحة مثل "Stranger Things" و"Bridgerton" إلى تجارب ألعاب تفاعلية.

وقال تاسكان في تصريحات لمجلة "فارايتي": "في الألعاب، يريد الناس أن يعيشوا داخل العالم ويصنعوا قصصهم بأنفسهم... نبحث عن عوالم قوية وجذابة لخلق تجارب غامرة، وStranger Things أحد أفضل الأمثلة على ذلك".

ورغم أنه لم يُعلن رسميًا عن إطلاق لعبة جديدة بالتزامن مع الموسم الختامي للمسلسل، إلا أن تاسكان لمّح إلى رغبة نتفليكس في المزيد من التكامل بين العوالم الدرامية والألعاب التفاعلية، شريطة أن يكون التناسق بين القصص وتجربة اللعب مثاليًا.

يُذكر أن نتفليكس دخلت عالم الألعاب عام 2021، وطرحت حتى الآن أكثر من 120 لعبة مخصصة للهواتف الذكية، من بينها لعبة "Stranger Things: 1984" وأخرى مستوحاة من الموسم الثالث.

كما سبق أن طرحت لعبة "Squid Game: Unleashed" العام الماضي، تمهيدًا لعودة العمل بموسمه الثاني.