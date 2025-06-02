مفيدة شيحة تتصدر تريند جوجل من الأراضي المقدسة.. وتكشف كواليس رحلة حجها المؤثرة بعد وفاة والدتها

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت الإعلامية مفيدة شيحة تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد مشاركتها جمهورها بمقطع فيديو مؤثر من الأراضي المقدسة، حيث تؤدي مناسك فريضة الحج هذا العام، في رحلة روحانية حملت في طياتها الكثير من المشاعر الإنسانية والتفاصيل الخاصة التي لم تتردد في مشاركتها مع متابعيها.

وظهرت مفيدة شيحة في الفيديو مرتدية ملابس الإحرام، وقد بدت عليها السكينة والفرحة وهي تتحدث عن تفاصيل اتخاذها قرار أداء فريضة الحج هذا العام، في ظروف وصفتها بـ "غير المتوقعة"، خاصة بعد رحيل والدتها بفترة قصيرة، وما تبع ذلك من مشاعر الحزن والانشغال بترتيبات العزاء وزفاف ابنتها منة.

وقالت مفيدة شيحة: "مش عايزة أقولكم أنا سعيدة قد إيه، ولازم أقولكم الفكرة بتاعة الحج جات إزاي.. أنا مكنتش بحلم إني أحج لأن بصراحة كانت الظروف وقتها صعبة.. وفاة ماما والعزاء وجواز منة، يعني مكانش عندي لا القدرة المادية ولا النفسية، ومعرفش إيه اللي حصل".

وتابعت الإعلامية المصرية حديثها قائلة:

"كنا قاعدين في ختمة القرآن تاني يوم وفاة أمي، وكانت دعاء فاروق قاعدة، وبقولها يا دعاء أنا نفسي أحج، ردت عليا وقالتلي: هشوف الشركة اللي داخلة معاها وممكن ربنا ييسر.. وفعلًا بعدها بأسبوع ربنا كرمنا بالموافقة، واتيسر الحال وعملولي خصم رائع، واعتقد أن الخصم دا بدعاء أمي، مش لأن أنا مفيدة".

وعن شعورها بعد تيسير الأمور لها، قالت مفيدة شيحة: "ألف حمد وشكر لله، وقدرت إني أسدد اللي عليا.. واللي حبيت أقوله من قلبي إن محدش ييأس من رحمة ربنا، مفيش حاجة مستحيلة، لما الواحد بيكون في نيته وقلبه بجد ونفسه جدًا جدًا يحج، ربنا بيسهله الحال".

وقد لاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من جمهورها، الذين عبروا عن سعادتهم لرؤيتها في هذه الحالة الروحانية، مؤكدين أنها تستحق كل خير، وتمنوا لها حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.

وتُعد مفيدة شيحة من أبرز الإعلاميات في مصر، وقدمت العديد من البرامج الاجتماعية الناجحة، وتتمتع بجمهور كبير يتابعها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويحرص على التفاعل مع تجاربها الإنسانية الصادقة.