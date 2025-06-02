نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تريند في لحظة.. مصطفى غريب يشعل السوشيال ميديا بصورة مبهمة ومشروع فني مرتقب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة أثارت ضجة على السوشيال ميديا، تصدر الفنان مصطفى غريب مؤشرات البحث على "جوجل"، بعدما شارك الفنان هشام ماجد صورة مفاجئة جمعته به وبالسيناريست والمخرج خالد دياب، عبر خاصية القصص القصيرة (ستوري) على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

الصورة، التي ظهر فيها الثلاثي بابتسامات لافتة، كانت مرفقة بتعليق مبهم من هشام ماجد: "استنوا حاجة حلوة إن شاء الله"، ما أشعل التكهنات حول عمل فني جديد يجمع بينهم، وسط حالة من الترقب من قبل الجمهور الذي بدأ في البحث عن أي تفاصيل تتعلق بالمشروع المرتقب.

ورغم عدم الإفصاح عن طبيعة العمل، إلا أن التفاعل الجماهيري الكبير مع الصورة والتعليق أعادا مصطفى غريب إلى صدارة المشهد، خصوصًا بعد نجاحاته الأخيرة، فيما يُرجّح أن تحمل التجربة المنتظرة روحًا كوميدية جديدة ولمسة فنية مختلفة، تميز أسلوب خالد دياب وتتماشى مع أداء هشام ماجد المتطور.

وفي سياق متصل، يواصل هشام ماجد تصوير فيلمه الجديد "برشامة"، الذي يُنتظر أن يكون أحد أبرز أفلام موسم صيف 2025، حيث يعود فيه إلى الكوميديا السوداء لكن بطرح أكثر جرأة وعمقًا. الفيلم من تأليف شيرين دياب وخالد دياب، بمشاركة أحمد الزغبي، ويجمعه لأول مرة سينمائيًا بريهام عبد الغفور.

