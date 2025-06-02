أول 3 اغاني من ألبوم "لينا ميعاد" لـ تامر حسني في صدارة تريند يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم -

حقق تامر حسني نجاح كبير بأول 3 أغاني من ألبوم "لينا ميعاد" حيث تصدر بهم 3 مراكز على مستوى تريند يوتيوب.

ترتيب مراكز الاغاني



وجاء المركز الأول من نصيب أغنية "ملكة جمال الكون" وهو الديوتو الذي يجمعه بالشامي والأغنية من كلمات الشامي وتامر حسني وألحان تامر حسني وتجمع بين اللهجة المصرية والسورية.

كلمات أغنية ملكة جمال الكون



تؤبرلي قلبي هل مشيي قربي عليي شوي

تقتلني هل نظرة أنا شو هل عيون هاي

فيكي جمال الدنيا دي قولي لي بس ازاي

أموت أنا في الضحكة دي بحبك يا عمري الجاي

قلبي أنا ستيلا الغزل يؤبرني رمش العين

بعدك حدا ما في حدا يفداها نور العين



من كم سنة دايب أنا فيكي يا أحلى عيون

إنت هنا بحضني أنا ملكة جمال الكون

بست الوردة على خدها ولا يمكن أرضى يشمها

غيري هي خلاص كدا بقى كلها على بعضها اه إنتي بتاعتي

ولا يمكن

أرضى يشمها



غير هي خلاص

كدا بقى كلها على بعضها إنتي بتاعتي

بوعدك اتحدى الكل لعيونك ولهاد الجمال

بوعدك أنا والله يا عمري وعد رجال إبن رجال

بوعدك اتحدى الكل لعيونك ولهاد الجمال

بوعدك أنا والله يا عمري وعد رجال إبن رجال



حبيبي تقلان



أما المركز السادس فكان من نصيب أغنية "حبيبي تقلان " وهى أغنية من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع علي فتح الله الموزع المصري العالمي.



كلمات أغنية حبيبي تقلان



حبيبي تقلان ولا سائل فيا

بقاله أيام ما سألش عليا

من يومها ما جالي نوم

ولا بتغمض عينيا

ياخي اطمن عليا القسوة دي ليه

بصحى أكتبلك رسالة وأمسحها أوام

مش عارف أخدلي موقف طب ده إسمه كلام

طب إمتى هترضى عني ما أنا عايز أنام

والله حرام عملت أنا إيه

يخرب بيت اليوم اللي أنا حبيتك فيه

ده النوم طيَّرته من عيني

يا حبيب عيني ياللي الغلط منك مسموح.



كليب المقص



أما المركز العاشر فكان من نصيب أغنية "المقص " وهى الأغنية الدعائية لفيلم ريستارت لتامر حسني ويشاركه في الغناء رضا البحراوي، وهى من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع عمرو الخضري.

كلمات الأغنية



بغني وأقول موال عن صحبة الأندال

لما صاحبنا آمنا

ولما عاشرنا ندمنا

بس خلاص اتعلمنا

يا معانا يا مش معانا

مالناش في النص نص

عايز تقطع علاقتنا

خد يلا المقص وقص

ناس غريبة جدًا

ولا أي شيء كان عاجب

نديهم عنينا

يقولوا طب ما تجيبوا الحواجب.

تفاصيل فيلم ريستارت



يحلم "محمد" تامر حسني مهندس بسيط يعمل في صيانة الهواتف، بالزواج من عفاف "هنا الزاهد "فتاة طموحة تسعى للانتشار كمؤثرة على السوشيال ميديا. لكن الظروف المادية تقف عائقًا أمام تحقيق حلمهما. فيقرر الثنائي خوض مغامرة غير متوقعة بمساعدة عائلتيهما، المعروفَتين بروحهما الفكاهية، لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت، ومع دخول "الجوكر"، وكيل رقمي غامض وذو نوايا مبهمة، تنقلب حياتهم رأسًا على عقب، ويصلون إلى قمة النجاح. لكن هذا النجاح لا يأتي بلا ثمن، إذ تبدأ العائلة في التفكك تدريجيًا، وتضيع المبادئ التي كانت تجمعهم.