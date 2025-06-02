تامر عبد المنعم يعلن انفصاله عن زوجته رنا علي بعد زواج دام 6 سنوات

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن الفنان والإعلامي المصري تامر عبد المنعم انفصاله رسميًا عن زوجته السيدة رنا علي، بعد زواج استمر لمدة ست سنوات، في منشور صريح نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أكد خلاله انتهاء العلاقة الزوجية بينهما بشكل نهائي، دون الخوض في تفاصيل الأسباب.

وكتب عبد المنعم في المنشور الذي أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي: "تم الانفصال بيني وبين السيدة رنا علي بعد زواج استمر ست سنوات"، في إعلان مباشر وضع حدًا للتكهنات التي دارت خلال الفترة الأخيرة حول طبيعة علاقتهما.

ورغم بساطة الكلمات، فإن الإعلان شكّل صدمة لبعض المتابعين، خاصة وأن العلاقة بين تامر عبد المنعم وزوجته لم تكن محط جدل أو شائعات خلال سنوات زواجهما، بل كان يظهر معها في مناسبات خاصة وعائلية بشكل متكرر، ما عكس في وقت سابق صورة مستقرة للحياة الزوجية بين الطرفين.

ويُعد تامر عبد المنعم من الشخصيات الفنية والإعلامية المثيرة للجدل، نظرًا لتعدد أدواره ما بين التمثيل والكتابة والإنتاج، بالإضافة إلى ظهوره الإعلامي الواضح خلال السنوات الأخيرة، إذ عُرف بمواقفه الصريحة وآرائه الجريئة. كما شغل عددًا من المناصب المهمة في مؤسسات فنية وثقافية.

أما عن السيدة رنا علي، فقد حرصت دائمًا على الابتعاد عن الأضواء والإعلام، مما جعل الجمهور لا يعرف الكثير عنها، وهو ما زاد من حالة الغموض التي صاحبت خبر الانفصال.

ورغم أن تامر لم يُدلِ بمزيد من التصريحات حول ما إذا كانت هناك أسباب خلافية أو ودية وراء الانفصال، إلا أن مصادر مقربة أوضحت أن الطرفين اتفقا على إنهاء العلاقة بشكل راقٍ، مع الحفاظ على الاحترام المتبادل، خاصة في ظل وجود أبناء.

ويُذكر أن هذا الانفصال يأتي في وقت يشهد فيه الوسط الفني سلسلة من الانفصالات الزوجية التي شغلت الرأي العام، وهو ما يفتح باب النقاش من جديد حول ضغوط الحياة الفنية ومدى تأثيرها على العلاقات الأسرية.