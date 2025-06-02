ياسمين صبري تكشف عن سبب تأخر دخولها المسرح

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة ياسمين صبري، عن تفاصيل مشاركتها في فيلم المشروع X، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وحرصها على مشاركتها في الموسم الدرامي الرمضاني، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية لها.



وقالت ياسمين صبري، خلال لقائها في برنامج مساء الإمارات مع الإعلامي عبد العزيز أحمد: "المخرج بيتر ميمي دايمًا بيوجهني أني مطلعش برا الشخصية، لأن نبرة صوتي ساعات بترفع فكان بيخليني أتكلم بشكل أعمق ودي مش طبيعتي، والشخصية كلامها ما قل ودل وبتعبر دايمًا بالأكشن، ده دور عمري ما عملته وأنا حبيت الأكشن أوي وحسيت أني اتحطيت في المكان الصح".



أما عن مشاركتها في السباق الرمضاني، فقالت: "عمري ما عملت عمل على منصة أنا بحب موسم رمضان وبحس الناس كلها بتستنى إعلانات رمضان ودراما رمضان، موسم رمضان ده الشامبيونزليج، وأنا بحب أكون موجودة في الموسم القوي، وخارج الموسم مبيبقاش عندي وقت لأني بيكون عندي حاجات تجارية برا التمثيل أو بصور فيلم، فمبيكونش عندي وقت للمنصات مع أنها هي المستقبل".



وعن تأخير خطوة المسرح قالت ياسمين صبري:" أنا بخاف من المسرح وبحس أنه عايز إمكانيات وعنده خبرة وأنا لسه، فالمسرح متأجل شوية لغاية ما أحس أني جاهزة".