نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لؤي" يشعل احتفالات عيد الأضحى على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، عن إقامة احتفالية مميزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يحييها نجم الغناء لؤي، يوم الأحد 8 يوليو، ثالث أيام العيد على مسرح محمد عبدالوهاب بمدينة الإسكندرية.

ويأتي هذا الحفل الكبير ضمن خطة البيت الفني للاحتفاء بالمناسبات القومية والدينية، وإضفاء أجواء من البهجة والفرحة على الجمهور خلال موسم عيد الأضحى.



الحفل تحت رعاية وزارة الثقافة

تُقام الاحتفالية تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتوجيهاته الواضحة بضرورة تطوير العروض الفنية والاستعراضية التابعة للبيت الفني، بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ويعكس هذا الحفل حرص الوزارة على تعزيز الحراك الثقافي والفني في مختلف المحافظات، ودعم نجوم الغناء والاستعراض لتقديم عروض متميزة ترضي كافة الأذواق.



وفي هذا السياق، أوضح الفنان تامر عبدالمنعم، وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أن الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك شملت وضع برنامج فني متنوع، بهدف إمتاع الجماهير وتقديم محتوى فني يليق بقيمة هذا الحدث.

وأضاف عبدالمنعم أن البيت الفني بصدد إطلاق مجموعة من الحفلات خلال فترة العيد، لإحياء التراث المصري الأصيل، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للاستمتاع بفقرات فنية راقية.



وأكد عبدالمنعم أنه تم الاتفاق مع النجم لؤي ليكون نجم الفقرة الرئيسية في ثالث أيام عيد الأضحى، حيث سيقدم باقة من أشهر أغانيه التي ما دام تفاعل معها جمهوره، والتي تتميز بالطابع الرومانسي والألحان الساحرة التي يعشقها محبوه.



وتبدأ الاحتفالية بفصل أول يضم استعراضًا مميزًا بعنوان “الدنيا ربيع”، تقدمه الفنانة ندى بهجت، بمشاركة الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية، ليمنح الجمهور حالة من البهجة والطاقة الإيجابية.

ويتواصل الاحتفال في الفصل الثاني بفقرة خاصة للفرقة القومية للفنون الشعبية، التي تستعرض مهاراتها في الرقص الشعبي والاستعراضات التراثية.

ويُختتم الحفل بالفصل الثالث الذي يعتلي فيه ميجا ستار “لؤي” خشبة المسرح ليقدم مجموعة من أغانيه التي حققت نجاحًا واسعًا، حيث من المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها “لؤي” وصوته الدافئ الذي يلامس قلوب المستمعين.



يأتي حفل لؤي ضمن رؤية وزارة الثقافة الرامية إلى تعزيز النشاط الفني والثقافي في مختلف محافظات مصر، ودعم الفنانين من مختلف المجالات لإحياء التراث المصري الأصيل بأساليب عصرية تُرضي جميع الأجيال.