القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة أصالة عن البرومو التشويقي لـ أحدث أغانيها الذي يحمل اسم "كلام فارغ".

أصالة تطرح برومو أحدث أغانيها

طرحت أصالة برومو فيديو كليب "كلام فارغ"، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، والمقرر طرحها قريبا.

تفاصيل فيديو كليب "كلام فارغ"

وتتعاون أصالة في اغنيه «كلام فارغ» مع النجم تامر عاشور من حيث الألحان، ومع الشاعرة منة عدلي القيعي والموزع فهد الشلبي.

أصالة تحتفل بعيد ميلاد نجليها

سبق، احتفلت أصالة بعيد ميلاد نجليها، وكتبت: "اليوم عيد توأمي، عيد علي العالي ودومي اللومي آدم، كل سنة وأنتوا الروح والقلب والدنيا الحلوة يا هدية غالية من رب كريم بدعيه يحفظكم ويحميكم وتكونوا مثل ما بتمنى لكم قدوة بالعلم والفهم والأخلاق".

اخر اغاني أصالة

وكان اخر اغاني أصالة هي اغنيه تحمل اسم «بعض الأحيان»، وأطلقتها مؤخرًا على موقع «يوتيوب»، وهى من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد، وايضا اغنيه «جنة الحب» عبر يوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية، الأيام الماضية وهي من كلمات د.ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.

أحدث أعمال أصالة

ويذكر ان أصالة من المقرر ان تحيي حفلًا غنائيًا، في الكويت يوم 7 يونيو الجارى، حيث تقدم أصالة لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.