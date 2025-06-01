"خسرت الشعب".. ويجز يطرح أحدث أغانيه

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح مطرب الراب ويجز أحدث أغانيه التي جاءت تحت عنوان "خيرت الشعب".

تفاصيل أغنية "خيرت الشعب"

و أغنية "خيرت الشعب" التي طرحها ويجز عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب من كلمات ويجز، ماستر مروان سامي.

اسلوب أغنية "خيرت الشعب"

الأغنية الجديدة تنتمي إلى أسلوبه الغنائي المعتاد الذي يمزج بين العمق الشخصي والنبرة المباشرة، حيث جاءت كلمات "خسرت الشعب" لتعكس حالة من الصراع الداخلي والاستقلالية.

كلمات أغنية "خيرت الشعب"

خطفت جريت أسرع من الرمشة

وهديت اللعب دايمًا الداهية ملوش في الدوشة

خاصمت الشعب بايدي وضرسي

انا مقبلش اكون في حوجة

في ايدي اودي اجيب وابوش لعبي اذكى

صعبان عليا اسيب كل اللي بين ايدي

وابدأ من الأول من غير ما يتمدلي ايد

في الحالتين بتعذب وانا بختار طريقي

معيش بصحابي ولا معايا كتير وحيد

ادركت اني لو بعت نفسي مش هحصل

خبيت احلامي كانوا عايزني مناصفة

اتصالحت مع شعور إني بأثر

عملت كتير دايما يجي في بالي اكثر

المحاضر في المنطقة

ثقفتكوا بكل ثقة

بعد ما اخدت رقم فلكي

سبت لنادي حفلة زكاء

رابكوا ريح سيكا

انا بطلت اعملها كده

كل مكتبته اغنية

والأغنية تُعد إضافة جديدة إلى رصيد ويجز الفني الذي يواصل من خلاله تقديم شكل مختلف من موسيقى الراب بالعربية، يجمع فيه بين التعبير الذاتي والأسلوب السردي المكثف.