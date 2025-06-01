'حورية بحر'.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة ملك أحمد زاهر قلوب متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام، بعدما شاركت مجموعه من الصور لـ أحدث ظهور لها.

ملك أحمد زاهر تخطف الانظار علي البحر

وشاركت ملك زاهر جمهورها صور من جلسة تصوير جديدة لها، ظهرت بإطلالة صيف على شاطئ البحر.

أحدث ظهور لـ ملك أحمد زاهر

وظهرت ملك أحمد زاهر بفستان صيفي طول وضيق يظهر رشاقتها، يدمج الألوان الأزرق والأخضر بتدريجاتها، وتركت شعرها لينسدل ناعما ويلامس كتفها، وأمسكت في يدها حقيبة بيضاء من الخرز.

أحدث اعمال ملك احمد زاهر

ومن ناحية اخري، تنتظر ملك تحديد الموعد النهائي لعرض مسلسل أزمة ثقة، والذي انتهت من تصويره منذ فترة طويلة وتشارك في بطولته مع هاني عادل ومنة فضالي، وتلعب ملك زاهر خلاله شخصية مريم، الطالبة بكلية الفنون الجميلة ولها طموحات عديدة وحولها سر ستكشف عنه الأحداث، سيكون مفاجأة للجميع، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.

اخر اعمال ملك احمد زاهر

وكان اخر اعمال ملك احمد زاهر هو مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، بشرى، منة فضالي، أحمد فهيم، رنا رئيس، نشوى مصطفى، وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامي.

كما شاركت في مسلسل محارب وهو 30 حلقة، ومن بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، نيرمين الفقي، سلوى عثمان، سماء إبراهيم، ملك أحمد زاهر، ومحمود ياسين جونيور، فيما ظهر عدد من ضيوف الشرف منهم ماجد المصري وعفاف شعيب وتامر عبدالمنعم، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.