«مع عيد الأضحى».. طرح فيلم سكر 2 على منصة شاهد

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت منصة شاهد عن موعد طرح الجزء الثاني من فيلم سكر، والذي يشارك في بطولته الفنانة ماجدة زكي.

موعد طرح فيلم سكر 2 على منصة شاهد

ومن المقرر طرح فيلم سكر علي منصة شاهد، وذلك بالتزامن مع موسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام الحالي 2025.

تفاصيل فيلم سكر

ويُعد سكّر أول فيلم سينمائي غنائي موجه للعائلة في المنطقة العربية، حيث قُدِّم الجزء الأول منه العام الماضي، ويأتي الجزء الجديد بعنوان سكّر سبعبع وحبوب الخرزيز، والفيلم من رؤية وكلمات النص الغنائي لـ هبة مشاري حمادة، إخراج تامر مهدي، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع أحمد طارق يحيى، ويشارك فيه النجم أحمد سعد بأغنيات ضمن أحداث العمل.

أحداث فيلم سكر

تدور أحداث الفيلم، المستوحاة من رواية Daddy Long Legs المعروفة عربيًا باسم صاحب الظل الطويل، حول مجموعة من الأطفال واليافعين يعيشون في دار أيتام قاسية الإدارة، لكنهم يتمسكون بالأمل ويرسمون أحلامًا لمستقبل أفضل، متحدين صعوبات الواقع بروح جماعية مرحة.

أبطال فيلم سكر

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، على رأسهم ماجدة زكي، حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، ديمة أحمد، محمد حربي، وهاجر محمد، إلى جانب نجم الكوميديا محمد ثروت، والنجوم الشباب ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد، بالإضافة إلى ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن، وآخرين.

أخر أعمال ماجدة زكي

وكان اخر اعمال ماجدة زكي هو مسلسل هجمة مرتدة الذي عُرض في موسم رمضان 2021، من بطولة أحمد عز، وشارك فيه نخبة من الفنانين مثل هند صبري، الراحل هشام سليم، صلاح عبدالله، أحمد فؤاد سليم، مايان السيد، خالد أنور، ندى موسى، محمود البزاوي، ومحمد جمعة، تناول المسلسل ملفًا من ملفات المخابرات العامة، حيث تطرق إلى الأحداث التي سبقت ثورة 25 يناير، والأيادي الخفية التي تسببت فيها، وكيف تعاملت المخابرات المصرية مع تلك الفترة.