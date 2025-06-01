16 يونيو الجاري.. عرض فيلم الحريفة 2 على منصة نتفليكس

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت منصة نتفليكس عن موعد عرض الجزء الثاني من فيلم الحريفة، والذي يجمع بين الدراما والإثارة في إطار اجتماعي كوميدي.

عرض فيلم الحريفة 2 علي منصة نتفليكس

ومن المقرر طرح فيلم الحريفة 2 يوم 16 يونيو الجاري علي منصة نتفليكس، وذلك ضمن خطة المنصة خلال موسم الصيف.

قصة فيلم الحريفة 2

والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي شبابي لايت، ويحمل العديد من المفاجآت، حيث يشهد التحاق نور النبوي وشلته المعروفة بالحريفة بالجامعة، حيث تشهد حياتهم العديد من التغيرات، كما ينافسون على إحدى البطولات الجديدة الخاصة بالجامعات على مستوى العالم، ويخوض نور النبوي الذي يقدم شخصية ماجد في العمل تجربة الاحتراف الأوربي في نادي سبورتنج براجا البرتغالي.

أبطال فيلم الحريفة 2

يشارك في بطولة فيلم الحريفة 2 مجموعة كبيرة من نجوم الفن، على رأسهم نور النبوي، أحمد غزي، أحمد بحر، نور إيهاب، خالد الذهبي، سليم هاني، ومحمد عبد الرحمن، إلى جانب ظهور مميز لعدد من ضيوف الشرف، من بينهم أسماء جلال وأحمد فهمي، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

آخر أعمال نور النبوي

وكان آخر أعمال نور النبوي هو مسلسل 6 شهور بطولة نور إيهاب، مراد مكرم، محمد عبد العظيم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسى، مجدى بدر، بسمة نبيل، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.