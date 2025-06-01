فن ومشاهير

نقيب الإعلاميين يشكر وزير الشباب والرياضة علي تهنئته إعلامي مصر بعيدهم الحادي والتسعين

0 نشر
0 تبليغ

نقيب الإعلاميين يشكر وزير الشباب والرياضة علي تهنئته إعلامي مصر بعيدهم الحادي والتسعين

القاهرة - محمد ابراهيم - تقدّم النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ  بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تهنئته الكريمة، لجموع إعلامي مصر بعيدهم الحادي والتسعين مشيدًا بالدعم المتواصل الذي تقدمه الوزارة للإعلام الوطني ودوره الحيوي في بناء وعي المجتمع.

وأعرب نقيب الإعلاميين عن اعتزازه بالتعاون المثمر بين نقابة الإعلاميين ووزارة الشباب والرياضة في دعم البرامج والمبادرات التي تستهدف النشء والشباب، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس حرص الدولة على تنمية الإنسان المصري وتعزيز الانتماء الوطني.

واختتم النقيب تصريحه بتجديد الشكر لمعالي الوزير، متمنيًا استمرار الشراكة الفاعلة بين الجانبين لخدمة قضايا الوطن وتعزيز الوعي المجتمعي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا