بطريقة رومانسية.. ليلى أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاد هشام جمال

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة ليلى أحمد زاهر علي الاحتفال بعيد ميلاد زوجها المنتج هشام جمال، ونشرت عبر حسابها على Instagram فيديو لمجموعة صور لهما.

ليلى أحمد زاهر توجه رساله رومانسية لـ هشام جمال

وكتبت ليلى أحمد زاهر: "إلى قلبي وزوجي الرائع، مليون حياة لن تكفي لأحبك، أنت كل ما تمنيته وأكثر.. أنت حب لا يتكرر إلا مرة واحدة في العمر".

https://www.instagram.com/reel/DKW0dF_IUgG/?igsh=MXRmMmM2bWswNm52Mw==

زفاف ليلي زاهر وهشام جمال

ومن ناحية اخري، احتفلت ليلى أحمد زاهر بزفافها على هشام جمال يوم الأربعاء 23 أبريل في حفل كبير أمام هرم سقارة، وظهرت ليلى في بداية حفل الزفاف وهي ترتدي الفستان وملحق به ذيل طويل من التول وطرحة، ولكنها استغنى عن الذيل والطرحة، لتظهر خامة الفستان من الدانتيل الفاخر المرصع بالكريستالات اللامعة.

آخر أعمال هشام جمال

وكانت آخر أعمال هشام جمال الإنتاجية فيلم تسليم أهالي، وقام ببطولته دنيا سمير غانم، هشام ماجد، دلال عبدالعزيز، بيومي فؤاد، لوسي، وعمرو وهبة، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيكو، محمد ممدوح، وأحمد فتحي، تأليف شريف نجيب، إخراج خالد الحلفاوي.

آخر أعمال ليلى زاهر

بينما كان آخر أعمال ليلى زاهر، هو مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" بطولة الفنانة الشابة سلمى أبوضيف في أول بطولة مطلقة لها، ويشاركها كلًا من انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبدالحليم، إسلام إبراهيم، والعمل من تأليف سمر طاهر، وفكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل.

وايضا شاركت في مسلسل "تلت التلاتة" الذي عرض في رمضان 2023. المسلسل كان من بطولة غادة عبد الرازق، محمد القس، أحمد مجدي، مي سليم، صلاح عبدالله، وليلى أحمد زاهر، وتأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح. وقد لاقى المسلسل نجاحًا ملحوظًا، وأبرز موهبة ليلى الفنية بشكل مميز.