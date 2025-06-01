بسمة بوسيل تطالب الجمهور بالدعاء لـ نجلها آدم

القاهرة - محمد ابراهيم -

نشرت بسمة بوسيل من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري صورة لها برفقة نجلها آدم من المستشفى معلقة:"من فضلكم ادعوا لطفلي".

تفاصيل قصة حب بسمة بوسيل ورامز جلال



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي حول قصة حب تجمع بين بسمة بوسيل ورامز جلال بها مواقف طريفة تضعهم في اختبارات طول الوقت ويكون هذا محور مهم ورئيسي بالأحداث.

أبطال بيج رامي

ويشارك في الفيلم بجانب رامز وبسمة عدد من النجوم منهم محمد أنور، ومحمد عبد الرحمن، ونسرين أمين، ومحمود حافظ، وهدى الإتربي. الفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، بينما يتولى إخراجه محمود كريم، ومن إنتاج وليد صبري، ويدور في إطار الكوميدي والإثارة.

أحدث أعمال بسمة بوسيل



يذكر أن بسمة بوسيل تواصل حاليًا الاستعداد لطرح ميني ألبوم لها يضم عدد من الاغاني وكانت طرحت اول أغنية منه أمس وهى "يخسارة " من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي.



كلمات أغنية يخسارة



جربت تجرب تعب الفُرقة ووجع القلب



جربت القسوة وأنتا مالكش أساسا ذنب



جربت تعيش مع ناس الكُره عليهم فرد

والعمر اللي انتا قضيته معاهم راح على الأرض

يا خسارة يا ألف خسارة

على ناس طلعت غدارة

يخدوا شهادات بجدارة

عن أحسن ناس بايعين



مبروك خسارتنا عليكوا

خلوا الدنيا توريكوا

ربنا يشفي ويهديكوا

آه يا أكتر ناس قاسيين

جربت تعيش أيامك كلها علشان حد

كنت بتديله حياتك مستنتش الرد

قام رد بقسوة وسابك راح واختار البعد



دي نفوس عيانه أساسا حاجة بجد تخض.