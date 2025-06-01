بإطلالة شبابية.. جومانا مراد تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة جومانا مراد قلوب متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما شاركت مجموعه من الصور لـ أحدث ظهور لها على شاطئ البحر.

أحدث ظهور لـ جومانا مراد

وظهرت جومانا مراد بإطلالة شبابية مكونه من تيشيرت أبيض مع تنورة قصيرة باللون الكحلي، ونسقت معه حذاء باللون البيج، وقبعة من القش.

آخر أعمال جومانا مراد

وكان آخر أعمال جومانا مراد هو مشاركتها في رمضان 2025 بالمسلسل الخليجي "أم 44"، الذي يدور في إطار درامي اجتماعي، وهو من تأليف هبة مشاري، وإخراج المثنى الصبح، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، أبرزهم: سمية الخشاب، جومانا مراد، وميس قمر، وهدى الخطيب، وايضا شاركت في مسلسل "عتبات البهجة" من ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ مدحت العدل، ومن بطولة الفنان يحيى الفخراني، سما إبراهيم، صلاح عبدالله، خالد شباط، ووفاء صادق.

كما شاركت جومانا مراد، مؤخرا بمسلسل مفترق طرق، مع الفنان إياد نصار، مجموعة من النجوم منهم هند صبري وماجد المصري وهدى المفتي مع على الطيب ونهى عابدين، تدور أحداثه حول أميرة التي تفاجأ بعد مضي 15 عامًا من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحةٍ من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها دون سابق إنذار، مما يهدد منصبه العام الذي يشغله ويهزّ كذلك أركان حياتها الزوجية والعائلية على حدٍّ سواء، وهنا تتجلى صلابة أميرة كزوجة مخلصة وأم متفانية فتبرز مرونتها في تحمل الأعباء التي تلقى على عاتقها فجأةً، وذلك في خضم رحلةٍ نفسية وعاطفية عميقة تخوضها لإعادة اكتشاف ذاتها، وسط أمواج متلاطمة من المفاجآت والصراعات التي تقلب حياتها رأسًا على عقب.