تامر حسني والشامي في صدارة المركز الأول في يوتيوب بـ "ملكة جمال الكون"

القاهرة - محمد ابراهيم -

حقق الديوتو الغنائي بين تامر حسني والشامي نجاح كبير جدًا حيث تصدر محركات البحث والمركز الأول في تريند يوتيوب محقق 15 مليون مشاهدة في اسبوع فقط من طرحه.



تفاصيل الأغنية

تم إصدار الأغنية على طريقة الفيديو كليب إخراج تامر حسني، وكلمات الاغنية من تأليف والحانها للـ شامي وتامر حسني، وهى الأغنية الثانية في ألبوم "لينا ميعاد" لتامر حسني بعد المقص.



كلمات الأغنية

تؤبرلي قلبي هل مشيي قربي عليي شوي

تقتلني هل نظرة أنا شو هل عيون هاي

فيكي جمال الدنيا دي قولي لي بس ازاي

أموت أنا في الضحكة دي بحبك يا عمري الجاي

قلبي أنا ستيلا الغزل يؤبرني رمش العين

بعدك حدا ما في حدا يفداها نور العين

من كم سنة دايب أنا فيكي يا أحلى عيون

إنت هنا بحضني أنا ملكة جمال الكون

بست الوردة على خدها ولا يمكن أرضى يشمها

غيري هي خلاص كدا بقى كلها على بعضها اه إنتي بتاعتي

ولا يمكن

أرضى يشمها

غير هي خلاص

كدا بقى كلها على بعضها إنتي بتاعتي

بوعدك اتحدى الكل لعيونك ولهاد الجمال

بوعدك أنا والله يا عمري وعد رجال إبن رجال

بوعدك اتحدى الكل لعيونك ولهاد الجمال

بوعدك أنا والله يا عمري وعد رجال إبن رجال

بشيلك بعيوني بموت روحي مشان عيونك هاي هاي هاي

و تكوني حبيبتي وبنتي لآخر نفس جواي

كنت زارع بيلي يخوفك موت

وحصدت حصادي يا قليبي الخوف

وأنا يلي مراهن عوجودك اوف

يفداها الوفا لي فيا



قلبي أنا ستيلا الغزل يؤبرني رمش العين

بعدك حدا ما في حدا يفداها نور العين

من كم سنة دايب أنا فيكي يا أحلى عيون

إنت هنا بحضني أنا ملكة جمال الكون

يؤبرني حبك ولي عام حسو شو

اه بشوف عنيكي والله بغرق بدوب

يؤبرني حبك ويلي عام حسو شو

اه بشوف عنيكي والله بغرق بدوب

بست الوردة على خدها ولا يمكن أرضى يشمها

غيري هي خلاص كدا بقى كلها على بعضها اه إنتي بتاعتي

بعدك حدا ما في حدا يفداها نور العين

من كم سنة دايب أنا فيكي يا أحلى عيون

إنت هنا بحضني أنا ملكة جمال الكون

يؤبرني حبك ولي عام حسو شو

اه بشوف عنيكي والله بغرق بدوب

يؤبرني حبك ويلي عام حسو شو

اه بشوف عنيكي والله بغرق بدوب

بست الوردة على خدها ولا يمكن أرضى يشمها

غيري هي خلاص كدا بقى كلها على بعضها اه إنتي بتاعتي

إنت هنا بحضني أنا ملكة جمال الكون

يؤبرني حبك ولي عام حسو شو

اه بشوف عنيكي والله بغرق بدوب

يؤبرني حبك ويلي عام حسو شو

اه بشوف عنيكي والله بغرق بدوب

بست الوردة على خدها ولا يمكن أرضى يشمها

غيري هي خلاص كدا بقى كلها على بعضها اه إنتي بتاعتي