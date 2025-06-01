تامر حسني يطرح ثالث أغنية من ألبوم "لينا ميعاد" بعنوان "حبيبي تقلان"..تعرف على الكلمات

القاهرة - محمد ابراهيم -



طرح نجم الجيل تامر حسني ثالث أغاني الألبوم الجديد "لينا ميعاد" بعنوان حبيبي تقلان بالمشاركة مع علي فتح الله الموزع المصري العالمي، والأغنية من كلمات وألحان تامر حسني.

لمسات جديدة في ألبوم لينا ميعاد



سبق وصرح تامر حسني عن التجديدات في الالبوم الجديد معلقًا:"حبايب قلبي الغاليين، الحمدلله مبسوط جدًا بردود أفعالكُم على أولى أغاني ألبوم لينا معاد، المقص وملكة جمال الكون، وإن شاء الله الباقي يعجبكم، اللي عايز أقوله إن ألبوم لينا معاد فيه أغاني متصورة بطريقة الكليبات المتعارف عليها، وأغاني صورتها بطريقة خاصة اعتبرتها تطور للـ Lyrics Video، بس بدل ما أكتب الكلام على صورة، صورت مود خاص شبه مود التراك اللي بقدمه …. بصوره في لوكيشن واحد أو ٢ بشكل مختلف عن الـ Music Video المتعارف عليه، بكون مركز على إبراز المود الموسيقي للتراك أكتر، وسميته

‏Mood Music Video

ولكن أيضًا له فكرة خاصة".

كلمات أغنية حبيبي تقلان

حبيبي تقلان ولا سائل فيا

بقاله أيام ما سألش عليا

من يومها ما جالي نوم

ولا بتغمض عينيا

ياخي اطمن عليا القسوة دي ليه

بصحى أكتبلك رسالة وأمسحها أوام

مش عارف أخدلي موقف طب ده إسمه كلام

طب إمتى هترضى عني ما أنا عايز أنام

والله حرام عملت أنا إيه

يخرب بيت اليوم اللي أنا حبيتك فيه

ده النوم طيَّرته من عيني

يا حبيب عيني ياللي الغلط منك مسموح

يخرب بيت اليوم اللي أنا حبيتك فيه

ده النوم طيَّرته من عيني

يا حبيب عيني ياللي الغلط منك مسموح

حقك طبعا تعيشها يا صاحب العيون

اللي بضعف قصادها وبنسى الكون

يا نقطة ضعفي إنت حنن عليا قلبك

لسه باعتلك إزّيك رد عليا السلام

على فكرة إنت اللي مزعلني يا مجنون

والمفروض تصالحني إزاي عليك بهون

بس أعمل إيه في قلبي اللي بيجي لحد عندك

يقلب عيل صغير ويرجع في الكلام

يخرب بيت اليوم اللي أنا حبيتك فيه

ده النوم طيَّرته من عيني

يا حبيب عيني ياللي الغلط منك مسموح

يخرب بيت اليوم اللي أنا حبيتك فيه

ده النوم طيَّرته من عيني

يا حبيب عيني ياللي الغلط منك مسموح.