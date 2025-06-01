الرياض - كتبت رنا صلاح - أيدت محكمة جنح قصر النيل في القاهرة الحكم الغيابي السابق الصادر بحق مؤدي المهرجانات حمو بيكا، والذي يقضي بحبسه لمدة عام كامل، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 جنيه، وذلك بعد رفض المحكمة المعارضة التي تقدم بها على خلفية اتهامه بحيازة سلاحين أبيضين.

حبس حمو بيكا لمدة عام لحيازة أسلحة بيضاء

ويعود أصل القضية إلى ضبط حمو بيكا وبحوزته سلاحان أبيضان، ما اعتبرته النيابة العامة مخالفة للقانون، وقضت المحكمة بحبسه غيابيًا، قبل أن ترفض الطعن وتؤيد العقوبة.

إخلاء سبيل مؤقت وترحيله للتنفيذ

قبل جلسة المعارضة، كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار عمرو عوض، قد أمرت بإخلاء سبيل الفنان على ذمة القضية، مع إحالته إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح، وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه في وقائع أخرى.

القبض على بيكا في الزمالك

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على حمو بيكا في منطقة الزمالك، بعد أن تبين تهربه من تنفيذ عدة أحكام قضائية. وحرر محضر بالواقعة، وتولت دورية أمنية اصطحابه إلى قسم شرطة قصر النيل، تمهيدًا لتنفيذ الحكم الصادر بحقه. وتولت النيابة المختصة متابعة التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.

حمو بيكا عبر فيسبوك: بحبكم… بس كفاية شتيمة

في سياق آخر، سبق أن خرج حمو بيكا في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، معبرًا عن غضبه من الهجوم المستمر عليه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال: أنا بحبكم وأي حد زعلان مني يسامحني… لكن مش كل ما أنزل صورة ألاقي شتيمة وسُباب، ده مش طبيعي.

وأوضح بيكا خلال البث أن هناك فئة من المتابعين تهاجمه أونلاين، لكنها في الواقع تطلب التقاط الصور معه عند لقائه. وأضاف: اللي مش عاجبه يدخلش عندي، مش لازم تتفرج على حياتي أو فيديوهاتي، وفي ناس بتشتمني أونلاين لكن أول ما يشوفوني بيتصوروا معايا… حاجة مش مفهومة.