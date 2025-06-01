الرياض - كتبت رنا صلاح - تحدث الفنان السوري عباس النوري بكل شفافية عن محطات مؤلمة مرّ بها خلال طفولته وشبابه، مسلطًا الضوء على معاناة الفقر التي طغت على حياته وسط عائلة كبيرة.

عباس النوري: الفقر علّمني الصبر والكرامة والإصرار دائماً

وفي مقابلة تلفزيونية مؤثرة، كشف النوري أنه نشأ في منزل يضم سبع عائلات، وكان واحدًا من عشرة أبناء يعيشون في ظروف صعبة. واستعاد خلال حديثه لحظات الإحراج التي عاشها أثناء دراسته، حيث جلس على مقاعد تم بناؤها من تبرعات أهالي زملائه، وقال: "كنت أدرس مجاناً بين أبناء من دفعوا ثمن المدرسة، وكنت أشعر أنني لا أساوي شيئاً بجانبهم".

وروى النوري أيضًا أن أول مبلغ حصل عليه مقابل عمل، استخدمه لشراء بنطال وعلبة سجائر، مؤكدًا أن دخوله عالم الدراما لم يكن بدافع المال، بل لرغبته في التعبير وتقديم ما يعكس الحياة بمختلف وجوهها.

وأشار إلى أن بدايته جاءت عام 1976 من خلال مشاركته في مسلسل قصير بعنوان "سمر"، حين قادته الصدفة إلى شاشة التلفزيون.

وفي جانب شخصي من اللقاء، تحدّث عن بداية علاقته بزوجته الكاتبة عنود الخالد، قائلاً إنها بادرت بالاتصال به كمُعجبة، ليتحول هذا التواصل إلى قصة حب انتهت بالزواج، رغم معارضة أهلها لأنه كان فنانًا.

وذكر أنهم عقدوا قرانهم في غرفة ضمن منزل أسرته، وأضاف بتأثر: "هي حبي الوحيد، وبعد 35 عامًا من الزواج، أقول لها: شكرًا على كل شيء قدمته لي".

وحول رأيه في وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها أتاحت التعبير للجميع، لكنها – على حد وصفه – أصبحت "سجنًا واسع الأبواب"، تقيّد حرية التفكير وتكشف سلبيات المجتمع بشكل لم يكن مرئيًا من قبل