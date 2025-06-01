الرياض - كتبت رنا صلاح - أشعلت الفنانة روبي أجواء العاصمة الأردنية عمّان بحفل غنائي استثنائي هو الأول لها هناك، حيث توافد جمهور كبير ملأ القاعة عن آخرها، في سهرة امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

روبي تتألق في أولى حفلاتها بالأردن

وظهرت روبي بإطلالة أنيقة باللون الأسود، وصعدت إلى المسرح وسط تصفيق حار وهتافات ترحيبية من الحاضرين. وقدّمت خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي شاركها الغناء والرقص في أجواء حماسية لافتة.

وحرصت روبي على تحية جمهورها بحفلها بالعاصمة عمان قائلة: بحب الأردن جدًا ليبادلها الجمهور التحية، وفي لفتة طريفة من روبي أثناء غناء أغنية بيداري كده قالت ممازحة جمهورها "بقالي 20 سنة بغنيها ولسة مش عارفة ليه بيداري كده.. مجنون" لتتعالى ضحكات الجمهور في الحفل.

وخلال الحفل قدمت روبي عددًا كبيرًا من أغانيها الشهيرة منها "بيداري كده وقلبي بلاستيك ونمت ننة وحتة تانية ويا ليالي وإنت عارف ليه و يا لرموش" وغيرها من الأغنيات التي رددها الجمهور معها خلال الحفل.

وفي رحلة مكوكية عادت روبي إلى القاهرة قادمة من عمان حيث تحيي حفلا غنائيا مساء اليوم بإحدى القرى السياحية وتقدم فيها باقة مميزة من الأغنيات.