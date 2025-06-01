في عيد ميلادها.. عزة لبيب وعلاقتها بليلى طاهر ومسيرتها بين المسرح والتلفزيون

القاهرة - محمد ابراهيم - تحتفل الفنانة عزة لبيب اليوم بعيد ميلادها، متوجةً مسيرة فنية امتدت لعقود من التألق والتميز، فنانة صاحبة حضور ناعم وأداء متميز، عرفت طريقها إلى قلوب الجمهور منذ الثمانينات، وارتبط اسمها بأعمال درامية بارزة، خاصةً مع النجم محمد صبحي، لم تكن حياتها الشخصية أقل تميزًا، إذ جمعتها صلة قرابة بالفنانة الكبيرة ليلى طاهر، ما أضاف لأضوائها بُعدًا اجتماعيًا وإنسانيًا خاصًا.

في هذا التقرير، نسلط الضوء على أبرز محطات حياتها الفنية والشخصية.

عيد ميلاد فنانة من طراز خاص

وُلدت الفنانة عزة لبيب في 1 يونيو 1958، وتحتفل اليوم ببلوغها عامها الـ67 ورغم غيابها لفترات عن الأضواء، إلا أن جمهورها لا يزال يذكرها ويتابع أخبارها، تقديرًا لمسيرتها التي جمعت بين التميز في الأداء والاحترام في الحضور الفني والإعلامي.

نشأتها وتعليمها وبداية الطريق الفني

نشأت عزة لبيب في بيئة تشجع على العلم والثقافة، ودرست العلوم الاجتماعية في كلية الآداب بجامعة القاهرة. لكن شغفها بالفن دفعها للالتحاق بـالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث بدأت أولى خطواتها في عالم التمثيل. انطلقت في الثمانينات من خلال عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، من أبرزها فيلم "المنتقمون" ومسلسل "دوامة الحياة".

محطات بارزة في مشوارها الفني

قدمت الفنانة عزة لبيب مجموعة من الأدوار المتنوعة التي أظهرت قدراتها الفنية وتنوع شخصياتها ومن أبرز أعمالها:

في الدراما التلفزيونية:

• "أرابيسك"

• "يوميات ونيس" (الجزء الأول)

• "زيزينيا"

• "هبة رجل الغراب"

• "قوت القلوب 2"

• "مكتوب عليا"

في السينما:

• "المنتقمون" (1985)

• "البيه البواب" (1987)

• "من فضلك وإحسانك" (1986)

• "بطل من الصعيد" (1991)

على خشبة المسرح:

• "وجهة نظر"

• "تخاريف"

• "ماما أمريكا"

• "ليلة من ألف ليلة"

• "زيزو موهوب زمانه"

• "زيزو ديجيتال"

وقد عُرفت عزة لبيب بعلاقتها الوطيدة بالفنان محمد صبحي، حيث شاركت في العديد من مسرحياته الناجحة.

زواجها وعلاقتها بليلى طاهر

في حياتها الشخصية، تزوجت عزة لبيب من الدكتور أحمد الشربيني، نجل الفنانة القديرة ليلى طاهر. هذه العلاقة العائلية لم تكن مجرد صلة قرابة، بل تحولت إلى صداقة متينة واحترام متبادل. وقد وصفت عزة لبيب علاقتها بليلى طاهر بأنها "علاقة أم بابنتها"، مؤكدةً أنها تحظى بمحبة ودعم حماتها في كل خطوة.

تصريحات مؤثرة تكشف جوانب إنسانية

في أحد اللقاءات التلفزيونية، تحدثت عزة لبيب عن مدى تأثرها بتجربتها الفنية، وكشفت أن فيلم "البيه البواب" مع الفنان الراحل أحمد زكي هو الأقرب إلى قلبها، لأنه شكّل نقلة نوعية في حياتها. كما عبّرت عن سعادتها بالعمل مع فنانين كبار مثل محمد صبحي، وأكدت أنها تعتز بمسيرتها المسرحية التي تعتبرها اللبنة الحقيقية لتكوين الممثل.

أما عن ليلى طاهر، فقالت عزة إنها لا تعتبرها مجرد حماة، بل هي صديقة قريبة وامرأة ذات عقل راجح وشخصية نبيلة. وأشارت إلى أن وجودها في العائلة مصدر فخر ودفء.

ليلى طاهر.. الحماة والصديقة

العلاقة بين عزة لبيب وليلى طاهر لم تُبْنَ فقط على الزواج والقرابة، بل على التفاهم والتقدير وفي أكثر من مناسبة، عبّرت عزة عن حبها الكبير لليلى طاهر، واصفةً إياها بـ "الحنونة والداعمة"، كما أضافت أنها دائمًا ما تتلقى منها النصيحة والخبرة، سواء في الحياة أو الفن.

