مى فاروق تُحيي ليلة طربية ساحرة بالأوبرا الليلة ضمن فعاليات وزارة الثقافة

القاهرة - محمد ابراهيم - عشاق الطرب الأصيل على موعد الليلة مع واحدة من أجمل السهرات الفنية التي تحتفي بصوت الزمن الجميل، حيث تُحيي النجمة مي فاروق حفلًا غنائيًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في التاسعة مساءً، ضمن فعاليات وزارة الثقافة، الحفل يأتي لصالح صندوق نقابة العاملين بالأوبرا، ويعد من أبرز الفعاليات الفنية المنتظرة لهذا الموسم.

مي فاروق تتألق في حضرة الكبار



بمرافقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، تستعد مي فاروق لتقديم باقة مختارة من روائع الطرب العربي، التي خلدها عمالقة الغناء في الوطن العربي، مثل "ألف ليلة وليلة"، و"للصبر حدود"، و"فكروني"، و"من غير ليه"، وغيرها من الكنوز الموسيقية التي تعيش في وجدان الجماهير حتى اليوم.

مزيج من التراث والإبداع الشخصي

لا تقتصر سهرة الليلة على أغنيات الزمن الجميل، بل ستقدم مي فاروق أيضًا مجموعة من أعمالها الخاصة التي حققت انتشارًا واسعًا، وتركت بصمتها المميزة لدى جمهورها، في تجربة غنائية تمزج بين عبق الماضي ونبض الحاضر.

الأوبرا تفتح أبوابها لعشاق الطرب

تحتضن دار الأوبرا المصرية هذا الحدث الفني الكبير برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، وذلك ضمن جهود وزارة الثقافة لإثراء الساحة الفنية المصرية ودعم الفنون الراقية.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، في ظل التفاعل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي وترقب محبي مي فاروق لسماع صوتها على المسرح الكبير.