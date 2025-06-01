الليلة.. حفلة بيانو لمواهب الأوبرا على المسرح الصغير

القاهرة - محمد ابراهيم - في إطار جهود وزارة الثقافة المصرية لدعم ورعاية الإبداع الفني وتقديم جيل جديد من المواهب الموسيقية، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حفلًا مميزًا لمجموعة من دارسي البيانو بمركز تنمية المواهب، وذلك في التاسعة من مساء اليوم الأحد الموافق 1 يونيو، على خشبة المسرح الصغير.

و يجمع الحفل بين براعة الأداء وإرث المؤلفات العالمية، حيث يتألق الطلبة بأنغام كبار الموسيقيين الكلاسيكيين، في أمسية موسيقية تحمل ملامح التفوق الفني وتعد الجمهور بجرعة راقية من الإبداع.

تنظيم الحفل تحت مظلة دار الأوبرا المصرية

يأتي هذا الحفل ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية لتعزيز الحراك الثقافي والموسيقي، وتشجيع جيل جديد من العازفين الشباب.

ويُعد مركز تنمية المواهب التابع للأوبرا أحد أهم المشروعات التي تسعى إلى اكتشاف وصقل القدرات الفنية لدى الأطفال والشباب.

مواهب شابة تؤدي مؤلفات عمالقة الموسيقى

يتضمن الحفل عرضًا لمجموعة من أبرز مؤلفات الموسيقى الكلاسيكية العالمية، يؤديها طلاب فصل البيانو تحت إشراف فنانين متخصصين.

فصل الدكتورة مريم المملوك يقدم مختارات من أعمال، چون طومسون، جوديك، خاتشاتوريان، شوبان، موتسارت، شوشتاكوفيتش، ديبوسي، بيتهوفن، برامز، كباليفسكي

ويشارك في الأداء: بهيجة سامح، سلمى عمر، فريد محمد، يوسف تامر، محمود رشاد، هيّا محمد، فادي تامر، ديفيد سامح، زياد يوسف، أحمد يحيى، ندى كامل.

فصل الفنان شريف صلاح يقدم أعمالًا مختارة من: شوبان، رافيل، ڤيفالدي، كليمنتي، بيتهوفن، موتسارت، ليست، راخمانينوف.

ويشارك في الأداء: شهد مجدي، مصطفى أحمد، عمر طارق، هنا أحمد، أيسل مصطفى، ملك حاتم، مهاب عجاج، جيسي ماجد، ترافينا سعيد، زياد النبوي، كريم أحمد، ليوناردو، هنا عمرو، فيرنا حسام، فريدة حسين، ريم محمد، رنا محمد، سلمى علي، ملك حسين، كريم صلاح.

مركز تنمية المواهب:



تأسس مركز تنمية المواهب بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني المواهب الشابة في مجالات الفنون المختلفة. يضم المركز مجموعة واسعة من الأقسام تشمل: البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء العربي والأوبرالي، الفلوت، الكمان، العود، القانون، الفيولينة، فصول لذوي القدرات الخاصة.

ويحرص المركز على تقديم حفلات دورية لطلابه، ما يمنحهم الفرصة للتألق أمام الجمهور، ويعزز من ثقتهم بأنفسهم، كما يساهم في خلق تواصل ثقافي وفني بين الأجيال.

