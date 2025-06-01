نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فركش تحت الطلب".. آخر ظهور فني لسليمان عيد على الشاشة الكبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أُسدل الستار على تصوير فيلم "تحت الطلب"، في عمل يحمل طابعًا خاصًا باعتباره آخر ظهور سينمائي للفنان الراحل سليمان عيد.

وأعلن الفنان تامر، أحد أبطال العمل، عن انتهاء التصوير عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، حيث نشر صورة من الكواليس وعلق قائلًا: "في رعاية ربنا.. فركش فيلم تحت الطلب، بطولة أستاذي سامح حسين والنجم الجميل عم سليمان عيد الله يرحمه... ربنا يوفقنا ويكون فيلم حلو".

الفيلم من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف وسام حامد، وإخراج هاني حمدي، الذي شارك هو الآخر متابعيه على فيسبوك بصور جديدة من كواليس العمل، معبرًا عن سعادته بهذا المشروع الذي يجمعه بالفنان سامح حسين.

"تحت الطلب" فيلم اجتماعي كوميدي يقدم طرحًا مختلفًا لفلسفة الحياة والموت، حيث يجسدهما كشخصيتين تتصارعان على مفاهيم الوجود والرحيل، في إطار فانتازي طريف.

يشارك في بطولة الفيلم بجانب سامح حسين كل من: نانسي صلاح، محمد رضوان، علاء مرسي، إسماعيل فرغلي، سلوى عثمان، سامي مغاوري، سارة الدرزاوي، وإبرام سمير.

ويعد هذا العمل هو التعاون الثاني بين المؤلفة وسام حامد وزوجها سامح حسين، بعد فيلم "عيش حياتك"، في تجربة تؤكد على التناغم الإبداعي بينهما.