ريهانا في وداع مؤلم لوالدها رونالد فينتي بعد رحلة صراع مع المرض

القاهرة - محمد ابراهيم -

خيّم الحزن على الوسط الفني العالمي بعد الإعلان عن وفاة رونالد فينتي، والد النجمة العالمية ريهانا، عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع مرير مع المرض، حيث فارق الحياة في مدينة لوس أنجلوس، حسب ما نقلته تقارير إعلامية أمريكية.

ورغم أن العلاقة بين ريهانا ووالدها مرت بمحطات مضطربة، إلا أن مشاعر الأبوة والبنوة تغلّبت على الخلافات، وحرصت النجمة العالمية على الوقوف إلى جانبه خلال رحلة مرضه، لا سيما عقب إصابته بفيروس كورونا في عام 2020، وهي التجربة التي قرّبت المسافات بينهما وبدّدت الكثير من التوترات القديمة.

صفحة محطة 105.7 Smooth R&B الإذاعية نشرت نعيًا مؤثرًا عبر "فيسبوك"، أرفقته بصورة لريهانا مع والدها، وكتبت: "تعازينا الحارّة لريهانا في وفاة والدها رونالد فينتي بعد معركة طويلة مع المرض."

حتى اللحظة، لم تصدر ريهانا أي تعليق رسمي حول الوفاة، وسط حالة من الحزن والترقّب من جمهورها، الذين عبّروا عن دعمهم وتعاطفهم مع النجمة في هذه اللحظات العصيبة.