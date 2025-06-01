نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيت هدسون تكشف: كدمة غامضة كادت تفسد التصوير... والسبب "درج مخدرات"! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في حكاية طريفة ومؤلمة في آنٍ معًا، كشفت النجمة العالمية كيت هدسون عن إصابة غير متوقعة تعرضت لها أثناء تصوير مسلسلها الجديد Running Point لصالح منصة نتفليكس، ووصفتها بأنها "جراح الحرب".

خلال حوارها مع مجلة PEOPLE، روت هدسون تفاصيل الحادثة قائلة إنها أصيبت بكدمة ضخمة لفتت انتباه خطيبها، داني فوجيكاوا، الذي تفاجأ بها عندما كانت تستعد للنوم. وقالت هدسون: "نظر إليّ داني وقال: ما هذا؟ الكدمة كانت كبيرة جدًا، وكنت أشعر أن هناك شيئًا غير طبيعي."

النجمة البالغة من العمر 46 عامًا، اكتشفت لاحقًا أن السبب كان درجًا سريًا في موقع التصوير – تحديدًا في مكتب الشخصية التي تجسدها – يحتوي على مخبأ قديم للمواد المخدرة ضمن أحداث المسلسل، وكانت تصطدم به دون أن تلاحظ.

وأضافت مبتسمة: "لمدة أسبوعين وأنا أرتطم بنفس المكان… كان الأمر مؤلمًا ومضحكًا في الوقت نفسه."

هدسون تلعب دور "آيلا غوردون"، التي تتولى إدارة فريق كرة السلة Los Angeles Waves بعد دخول شقيقها في رحلة علاج من الإدمان. وبين تحديات الإدارة واكتشاف أسرار الماضي، تصطدم حرفيًا ودراميًا بـ "إرث" شقيقها.

وعن أجواء التصوير، كشفت كيت أن طريقتها في الترفيه بعد أيام العمل الشاقة كانت عبر "السهرات مع الزملاء وكوكتيل ما بعد التصوير".

Running Point من تأليف وإنتاج ميندي كالينغ، ويجمع بين الكوميديا والدراما في إطار رياضي عائلي. وقد شارك في الفعالية الخاصة بالعرض في لوس أنجلوس عدد من أبطال المسلسل، أبرزهم: فابريتزيو جويدو، بريندا سونغ، توبي سانديمان، شيت هانكس، ودرو تارفر.

حتى الآن، لم يُعلن رسميًا عن تجديد المسلسل لموسم ثانٍ، لكن الترقب الجماهيري في أوجه.